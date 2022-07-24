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Wildberries переложил скидки

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, где Wildberries уведомляет своих продавцов о новых условиях работы, определив план продаж для контрагентов, чей недельный объем продаж на площадке превышает 100 тыс. руб.
Коммерсантъ
В Wildberries объяснили новую практику стремлением избежать спекулятивного роста цен на площадке и расширить ассортимент на фоне дефицита.
Forbes
В Wildberries рассказали, что вложили около 16,7 млрд рублей в компенсации скидки постоянного покупателя для всех продавцов маркетплейса.
Forbes
Другой крупный продавец, работающий с площадкой, отметил, что и конкуренты Wildberries «придумывают различные механики» для мотивации своих партнеров увеличивать продажи в низкий сезон.
Forbes

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