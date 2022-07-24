В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, где Wildberries уведомляет своих продавцов о новых условиях работы, определив план продаж для контрагентов, чей недельный объем продаж на площадке превышает 100 тыс. руб.
Россия в первом полугодии 2022 года не получала финансирования и инвестиций Китая по линии инициативы "Один пояс, один путь", говорится в докладе аналитического центра Green Finance & Development Center (GFDC) при университете Фудань в Шанхае.
По оценке руководителя направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрея Латышева, общее количество ноутбуков и клавиатур, ввезенных в Россию без русской раскладки, может достигнуть к концу года 10 процентов.
Заявление бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и слова бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о наличии только двух гендеров являются революционными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram.