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Wildberries переложил скидки

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, где Wildberries уведомляет своих продавцов о новых условиях работы, определив план продаж для контрагентов, чей недельный объем продаж на площадке превышает 100 тыс. руб.
Коммерсантъ
В Wildberries объяснили новую практику стремлением избежать спекулятивного роста цен на площадке и расширить ассортимент на фоне дефицита.
Forbes
В Wildberries рассказали, что вложили около 16,7 млрд рублей в компенсации скидки постоянного покупателя для всех продавцов маркетплейса.
Forbes
У крупных продавцов показатели увеличиваются на 4%, у средних — на 13%.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Wildberries установил план продаж для продавцов — в случае его перевыполнения площадка будет снижать комиссию
Retailer.ru02:12
Wildberries переложил скидки
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