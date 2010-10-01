В мае 2020 года покупатели Wildberries – крупнейшего российского онлайн-ритейлера – приобрели почти в 3,5 раза больше товаров, чем годом ранее.

Wildberries в мае продал в 3,5 раза больше товаров

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