Экономика

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyWildberries в мае продал в 3,5 раза больше товаров

В мае 2020 года покупатели Wildberries – крупнейшего российского онлайн-ритейлера – приобрели почти в 3,5 раза больше товаров, чем годом ранее.
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Wildberries в мае продал в 3,5 раза больше товаров, чем годом ранее

Агентство новостей розничной торговли05 июня в 07:16

Спрос на товары Wildberries вырос в 3,5 раза в мае

PROfashion.ru05 июня в 03:59

Wildberries в мае увеличил продажи в России в 2,5 раза к маю прошлого года

Retailer.ru05 июня в 05:14

Wildberries продал рекордное количество товаров в мае

Adindex.ru05 июня в 04:17

«Продажи товаров для фитнеса выросли на 390%, а косметики - на 208%. Переход в онлайн актуален»

Chelny-biz.ru05 июня в 05:44

Wildberries продал в 3,5 раза больше товаров в мае 2020 г

ADVIS.ru05 июня в 02:28

Wildberries в мае продал в 3,5 раза больше товаров

Retail & Loyalty05 июня в 02:09
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
Общество

Совфед прокомментировал данные о переезде Скрипалей

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Общество

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Политика

Российские дипломаты покинули Прагу

Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
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Происшествия

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Общество

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Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
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Происшествия

ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
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Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко

Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Спорт день за днем 15:06
Общество

Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
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Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
Primpress.ru вчера в 17:00
Общество

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
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Политика

Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
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Наука

Причину смерти от недосыпа назвали ученые

Ученые выяснили, что у насекомых с недосыпанием повышался уровень молекул активных форм кислорода в кишечники.
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Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 16:02
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Киберспорт

Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче

Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru вчера в 05:35
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Армия и оружие

Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео

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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
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NHK (Япония): шатающаяся под коронавирусом путинская власть. Путин решил форсировать военный парад и всенародное голосование по поправкам к Конституции (NHK)

Российских людей интересует не столько военный парад и всенародное голосование, сколько гораздо более прозаические вещи: когда, наконец, будет реально остановлена пандемия коронавируса, когда доходы населения вернутся хотя бы к прежнему уровню.
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Энергетика

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.
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Экономика

Правительство вернуло макропрогноз МЭР на доработку

Кабмин не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года, сообщили «Известиям» три источника, близкие к правительству.
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Предложен новый способ получения солнечной энергии

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Происшествия

Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда

Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.
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Футбол

«Локомотив» и «Динамо» не выявили победителя в товарищеском матче

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеской игре в Черкизово.
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Политика

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Общество

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Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
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Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей

Экспресс газета 13:22
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Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

Газета.Ru 12:45
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