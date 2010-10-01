Экономика
Retail & LoyaltyWildberries в мае продал в 3,5 раза больше товаров
В мае 2020 года покупатели Wildberries – крупнейшего российского онлайн-ритейлера – приобрели почти в 3,5 раза больше товаров, чем годом ранее.
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Wildberries в мае продал в 3,5 раза больше товаров, чем годом ранее
Агентство новостей розничной торговли05 июня в 07:16
Wildberries в мае увеличил продажи в России в 2,5 раза к маю прошлого года
Retailer.ru05 июня в 05:14
«Продажи товаров для фитнеса выросли на 390%, а косметики - на 208%. Переход в онлайн актуален»
Chelny-biz.ru05 июня в 05:44
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Zabnews.ru вчера в 22:04
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Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
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Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта
Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.
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Захарова прокомментировала беспорядки в США
Газета.Ru 12:45