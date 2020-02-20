Экономика
Adindex.ruWildberries возглавил рейтинг крупнейших продавцов Рунета
Что касается рейтинга крупнейших продавцов товаров и услуг в Рунете, то в его основе — выручка без НДС (для традиционных ретейлеров) или оборот за вычетом возвратов (для компаний, имеющих значительную долю агентских продаж в структуре доходов).
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Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Политика
Путин рассказал об отношениях с Медведевым
Общество
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Политика
Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая
Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
Общество
Уволен глава Боткинской больницы Алексей Яковлев
Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Армия и оружие
Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе
Общество
Проверка проходит в Новосибирском доме ветеранов
Происшествия
Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Общество
Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Происшествия
Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
Биатлон
Норвежский биатлонист рассказал, что в его сборной думают о Логинове
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, как его сборная отреагировала на выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира.
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
Шоу-бизнес
Катя Лель продемонстрировала фото на отдыхе с 65-летним мужем
В последнее время Лель стала все чаще выкладывать совместные фотографии с супругом в своем аккаунте Instagram.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Единоборства
Уайлдера и Фьюри пришлось разнимать во время дуэли взглядов
Боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, выступающие в супертяжелом весе, провели битву взглядов.