Экономика

Adindex.ruAdindex.ruWildberries возглавил рейтинг крупнейших продавцов Рунета

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Что касается рейтинга крупнейших продавцов товаров и услуг в Рунете, то в его основе — выручка без НДС (для традиционных ретейлеров) или оборот за вычетом возвратов (для компаний, имеющих значительную долю агентских продаж в структуре доходов).
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Forbes впервые оценил продажи в Рунете

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