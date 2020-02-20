Общество

Adindex.ruAdindex.ruWildberries возглавил рейтинг продавцов Рунета

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Рейтинг самых дорогих компаний Рунета по-прежнему возглавляет «Яндекс». За год он подорожал на 36%, до $14,6 млрд. Первая тройка также осталась неизменной, с Mail.ru Group на второй строчке ($5,3 млрд) и с Avito на третьей ($3,9 млрд).
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ЯТАМВ вместо FAANG: кто стоит за бумом высоких технологий в России

Forbes02:11

Wildberries возглавил рейтинг продавцов Рунета

Adindex.ru03:18
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Общество

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