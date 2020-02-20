Рейтинг самых дорогих компаний Рунета по-прежнему возглавляет «Яндекс». За год он подорожал на 36%, до $14,6 млрд. Первая тройка также осталась неизменной, с Mail.ru Group на второй строчке ($5,3 млрд) и с Avito на третьей ($3,9 млрд).

Общество Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.

Политика Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.

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Происшествия ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Здоровье Ученый допустил эпидемию коронавируса в России Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 2012 человек.

Общество Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.

Биатлон Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).