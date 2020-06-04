Коронавирус
РБКWildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты
Продажи сапог для рыбалки выросли в полтора раза. В прошлом месяце россияне стали чаще покупать товары для туристических походов, в частности палатки и спальные мешки, сообщал Wildberries.
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Экономика
ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка
Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РБК вчера в 10:10
Футбол
АПЛ провела 1 195 тестов на коронавирус. Инфицированных не выявлено
За 4-5 июня были проверены 1 195 футболистов и сотрудников команд. Ни у одного человека коронавирус выявлен не был.
Sports.ru 15:45
Общество
Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня
Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
RT на русском 18:18
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина
Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни.
News.ru вчера в 06:16
Игры
В Steam появились игры издательства Electronic Arts
Vprognoze.ru 04 июня в 21:45
Политика
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
REGNUM 19:00
Футбол
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги
DixiNews 14:30
Происшествия
Два десятка полицейских пострадали в Лондоне в ходе акций протеста
Изначально акции протеста проходили мирно, но через несколько часов демонстранты, собравшиеся у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, начали швырять в охранявших вход полицейских бутылками и петардами.
News.ru 19:38
Энергетика
ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства.
Rambler News Service вчера в 13:56
Происшествия
На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители
Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
РИА Новости 03:58
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru 17:50
Технологии
Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон
Прежде всего, озаботиться вопросом установки на смартфон антивирусных приложений стоит, если ваш аппарат работает на ОС Android, разработанный Google.
ПРАЙМ 19:05
Религия
Приближается День Святой Троицы
В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru вчера в 20:34
Энергетика
Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение возобновляет добычу
Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Шарара (Sharara) постепенно возобновляет добычу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерфакс 15:34
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
Lenta.ru 19:02
Общество
Мессенджер Telegram снова заработал после сбоя
Москва, 7 июня 2020, 01:35 — REGNUM После сбоя в целом ряде стран мессенджер Telegram по-прежнему работает нестабильно.
REGNUM 18:35
Здоровье
Объяснено первое место Великобритании по числу смертей от коронавируса
Эксперты назвали несколько причин, по которым Великобритания находится на первом месте по числу летальных исходов от коронавируса, сообщает Sky News.
Live24 06:50
Кино
Премьера «Довода» станет причиной открытия 90% кинотеатров
Представители компании АМС сообщают, что если после открытия кинотеатров хоть у одного посетителя будет обнаружен коронавирус нового типа, просмотровые залы будут вынуждены вновь закрыть свои двери.
NewInform вчера в 10:57
Авто
Alfa Romeo выпустит электромобиль через два года
Как сообщает издание Autocar, компания Alfa Romeo выпустит электромобиль через два года: первой моделью на электротяге станет компактный кроссовер.
Motor 05:00
Кино
Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»
Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor 07:57
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы Боярской своими руками сделал сыну подарок
Сегодня Елизавет похвасталась в своем аккаунте в социальных сетях подарком, который Максим сделал для их младшего сына Григория.
Bimru.ru 07:38
Общество
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников накануне заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
Моя Москва.онлайн 04 июня в 07:03
Происшествия
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка
Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Вести.Ru 07:12
Политика
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Посол России в США Анатолий Антонов назвал чушью и чепухой обвинения, звучащие от некоторых американских политиков в адрес России о ее причастности к беспорядкам, вспыхнувшим в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:05
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Энергетика
Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
РБК 15:02