Продажи сапог для рыбалки выросли в полтора раза. В прошлом месяце россияне стали чаще покупать товары для туристических походов, в частности палатки и спальные мешки, сообщал Wildberries.

Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты

Экономика ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 22

Футбол АПЛ провела 1 195 тестов на коронавирус. Инфицированных не выявлено За 4-5 июня были проверены 1 195 футболистов и сотрудников команд. Ни у одного человека коронавирус выявлен не был.

Общество Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Политика Помпео сравнил Китай с нацистской Германией Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Происшествия Два десятка полицейских пострадали в Лондоне в ходе акций протеста Изначально акции протеста проходили мирно, но через несколько часов демонстранты, собравшиеся у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, начали швырять в охранявших вход полицейских бутылками и петардами. 1

Энергетика ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства. 4

Футбол Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.

Технологии Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон Прежде всего, озаботиться вопросом установки на смартфон антивирусных приложений стоит, если ваш аппарат работает на ОС Android, разработанный Google.

Религия Приближается День Святой Троицы В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу. 11

Шоу-бизнес Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества. 24

Энергетика Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение возобновляет добычу Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Шарара (Sharara) постепенно возобновляет добычу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.

Общество Мессенджер Telegram снова заработал после сбоя Москва, 7 июня 2020, 01:35 — REGNUM После сбоя в целом ряде стран мессенджер Telegram по-прежнему работает нестабильно. 70

Здоровье Объяснено первое место Великобритании по числу смертей от коронавируса Эксперты назвали несколько причин, по которым Великобритания находится на первом месте по числу летальных исходов от коронавируса, сообщает Sky News. 2

Кино Премьера «Довода» станет причиной открытия 90% кинотеатров Представители компании АМС сообщают, что если после открытия кинотеатров хоть у одного посетителя будет обнаружен коронавирус нового типа, просмотровые залы будут вынуждены вновь закрыть свои двери.

Авто Alfa Romeo выпустит электромобиль через два года Как сообщает издание Autocar, компания Alfa Romeo выпустит электромобиль через два года: первой моделью на электротяге станет компактный кроссовер.

Шоу-бизнес Муж Елизаветы Боярской своими руками сделал сыну подарок Сегодня Елизавет похвасталась в своем аккаунте в социальных сетях подарком, который Максим сделал для их младшего сына Григория.

Политика Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США Посол России в США Анатолий Антонов назвал чушью и чепухой обвинения, звучащие от некоторых американских политиков в адрес России о ее причастности к беспорядкам, вспыхнувшим в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 96

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1K