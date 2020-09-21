"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Изображение взято с: wikimedia.org По некоторым данным, указанная функция уже находится в завершающей стадии разработки и в обозримом будущем будет запущена в работу, позволяя использовать мессенджер с нескольких разных устройств под одной учетной записью.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19.
Ранее в сентябре социологическая группа "Рейтинг" публиковала результаты похожего опроса, который показал, что рейтинг Зеленского упал до 29%, сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко тогда поддерживали 15,5% респондентов, а экс-президента Украины Петра Порошенко – 14%.