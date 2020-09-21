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ТАСС
ТАСС

Wildberries запустил продажи на Украине

Российский интернет-ретейлер Wildberries запустил продажи на Украине, страна стала восьмой в списке присутствия интернет-площадки. Об этом говорится в сообщении ретейлера.В источнике
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Ведомости

Wildberries запустил продажи на Украине

Ведомости07:10
ПРАЙМ

Wildberries запустил продажи на Украине

ПРАЙМ07:04
ТАСС

Wildberries запустил продажи на Украине

ТАСС07:03
РБК

Крупнейший российский онлайн-ретейлер начал работать на Украине

РБК07:00
Коммерсантъ

Wildberries прорастет на Украине

Коммерсантъ07:00

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
12

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
587

Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru05:40
326

ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
27

Мессенджер WhatsApp получит поддержку нескольких устройств

Изображение взято с: wikimedia.org По некоторым данным, указанная функция уже находится в завершающей стадии разработки и в обозримом будущем будет запущена в работу, позволяя использовать мессенджер с нескольких разных устройств под одной учетной записью.
Актуальные Новости02:42
8

ВОЗ одобрила третью фазу испытаний растительного напитка от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19.
РИА Новости04:10
10

Рейтинг Зеленского упал до 22%, показал опрос

Ранее в сентябре социологическая группа "Рейтинг" публиковала результаты похожего опроса, который показал, что рейтинг Зеленского упал до 29%, сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко тогда поддерживали 15,5% респондентов, а экс-президента Украины Петра Порошенко – 14%.
РИА Новости07:09