Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries запустил продажи на территории Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте ретейлера. Согласно сообщению, в филиале интернет-магазина на украинском домене wildberries.ua можно купить товары с бесплатной доставкой по Украине.