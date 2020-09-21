Wildberries запустил продажи на рынке Украины
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Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries запустил продажи на территории Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте ретейлера. Согласно сообщению, в филиале интернет-магазина на украинском домене wildberries.ua можно купить товары с бесплатной доставкой по Украине.В источнике
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Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries запустил продажи на Украине
Эхо Москвывчера в 08:34