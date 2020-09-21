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МонаВиста
МонаВиста

Wildberries запустил продажи на рынке Украины

Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries запустил продажи на территории Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте ретейлера. Согласно сообщению, в филиале интернет-магазина на украинском домене wildberries.ua можно купить товары с бесплатной доставкой по Украине.В источнике
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Lenta.ru

Крупнейший российский интернет-магазин пришел на Украину

Lenta.ruвчера в 09:48
Коммерсантъ

Wildberries прорастет на Украине

Коммерсантъвчера в 07:00
Forbes

Wildberries миллиардера Бакальчук вышла на новый рынок

Forbesвчера в 08:00
Ведомости

Wildberries запустил продажи на Украине

Ведомостивчера в 07:10
ТАСС

Wildberries запустил продажи на Украине

ТАССвчера в 07:03
РБК

Крупнейший российский онлайн-ретейлер начал работать на Украине

РБКвчера в 07:00
Эхо Москвы

Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries запустил продажи на Украине

Эхо Москвывчера в 08:34

Трамп подписал указ о санкциях за поставку Ирану неядерного оружия

«Президент буквально несколько мгновений назад сегодня подписал в Овальном кабинете указ о введении жестких экономических санкций в отношении тех стран, компаний и частных лиц, которые причастны к поставкам, продажам или передаче неядерного оружия в Исламскую Республику Иран», — сказал советник по национальной безопасности.
ИА Красная Веснавчера в 12:32
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Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости03:36
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАССвчера в 03:54
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