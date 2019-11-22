Спорт
Советский спортWorld Athletics может полностью исключить ВФЛА из организации
Ранее Андерсен заявил, что совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, также организация приостановила выдачу статуса нейтральных атлетов, позволяющего выступать на международных соревнованиях.
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Руне Андерсен: «Рассмотрение заявок на нейтральный статус для россиян приостановлено»
Спорт-Экспрессвчера в 15:41
Рассмотрение заявок российских легкоатлетов на нейтральный статус приостановлено
Чемпионатвчера в 15:55
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