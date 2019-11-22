Политика Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Армия и оружие Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35 Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.

Кино Шахназаров выступил против показа черно-белых фильмов в цвете На полях кинофестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» возглавляющий ведущую киностудию страны «Мосфильма» Карен Шахназаров раскритиковал ставшую привычной практику колоризации старых советских хитов.

Фигурное катание Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.

Политика Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.

Гаджеты Новый Honor V30 Pro протестировали в бенчмарке AnTuTu О новых смартфонах линейки Honor V30 последнее время появляется немало сообщений.

Общество В Госдуме оценили идею новых правил медосмотра для водителей Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал идею нового порядка медосмотра для водителей.

Космос Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.

Наука Исследователям удалось расшифровать геном «дьявольского червя» Как показало секвенирование, червь выживает в таких условиях благодаря гену Hsp70.

Авто Porsche представил «доступную» версию Taycan Изначально Porsche презентовал Taycan только в самых мощных и дорогих модификациях: Turbo (680 л.с.) и Turbo S (761 л.с.), теперь же компания представила версию 4S, которая визуально отличается иной формой переднего воздухозаборника, другим диффузором, оригинальными 19-дюймовыми колёсными дисками и красными тормозными суппортами.

Политика В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.

Политика На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.

Теннис Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.

Происшествия В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы Иностранец, в багаже которого в международном аэропорту Гонконга нашли гильзы, был гражданином России, сообщает гонконгская газета "Сянган Минбао".

Происшествия Грабители в Екатеринбурге отняли у мужчины 30 миллионов рублей Трое преступников ограбили мужчину на 30 миллионов рублей в Екатеринбурге, 21 ноября сообщает ТАСС.

Футбол Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.

Спорт Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.

Происшествия Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве «Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.