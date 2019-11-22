Спорт

RT на русскомRT на русскомWorld Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Руне Андерсен: «Рассмотрение заявок на нейтральный статус для россиян приостановлено»

Спорт-Экспресс15:41

Легкой атлетике тяжело. Россия рискует потерять целый вид спорта

ТАСС Спорт16:10

Процесс восстановления ВФЛА в World Athletics приостановил Совет

News.ru15:17

Совет World Athletics приостановил процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

Sports.ru14:02

Рассмотрение заявок российских легкоатлетов на нейтральный статус приостановлено

Чемпионат15:55

Тренер: Шубенкову просто могут не дать нейтральный статус

РИА Новости15:29

World Athletics может полностью исключить ВФЛА из организации

Советский спорт14:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:53, Ашберн
Политика

Компания Amazon оспорила заключение контракта Пентагона с Microsoft

Корпорация Amazon в пятницу подала иск в федеральный суд Соединенных Штатов целью оспорить решение Министерства обороны подписать договор на десять миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft.
Московский Комсомолец 20:42
Авто

Илон Маск представил бронированный электропикап Tesla Cybertruck

Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня 00:38
Наука

Треть тропической растительности Африки может скоро исчезнуть

МедиаПоток 09:22
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

Evo-rus.com 11:50
Экономика

Расходы россиян на коммунальные услуги выросли

Средний чек за оплату коммунальных услуг в России вырос за первые три квартала нынешнего года до 3 тыс. 271 рубля — на 2,27%.
Мойка78 20:18
Общество

Появились кадры задержания готовивших госпереворот террористов

Сотрудники ФСБ задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили насильственное свержение действующей власти.
REGNUM 07:05
Единоборства

Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг

Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.
Allboxing.ru 05:52
Политика

На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене

Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
Известия 15:41
Политика

Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
RT на русском 19:46
Армия и оружие

США потеряли беспилотник в небе над Ливией

Беспилотный летательный аппарат армии США был потерян в небе над ливийской столицей.
REGNUM 20:43
Авто

Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину

Car.ru 06:02
Общество

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
РБК 14:26
Происшествия

Пенсионера за пост во «ВКонтакте» отправили под домашний арест

Приморский районный суд Петербурга отправил под домашний арест 68-летнего мужчину по подозрению в оправдании терроризма.
78.ru 12:31
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Политика

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

Коммерсантъ 18:19
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv 12:35
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
РИА Новости 17:22
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка»

Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Кредпромбанка».
RT на русском 00:48
Происшествия

Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

REGNUM 19:23
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Газета.Ru 08:57
Армия и оружие

Китай упрекнул США за провокации в Южно-Китайском море

REGNUM 01:15
Футбол

Юрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда

Хотя варианты были, и много не боюсь об этом говорить.
Советский спорт 08:30
Происшествия

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-восточного побережья Японии, сообщило метеорологическое управление страны.
РИА Новости 07:10
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Интерфакс-Спорт 15:42
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр вчера в 10:38
Происшествия

Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции

Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.
Газета.Ru 16:47
Общество

Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости 18:45
Футбол

Чалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Вести.Ru 19:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное