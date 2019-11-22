Спорт
Говорит МоскваWorld Athletics приостановила возвращение ВФЛА
Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведённого комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях только по индивидуальным допускам и в нейтральном статусе.
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Руне Андерсен: «Рассмотрение заявок на нейтральный статус для россиян приостановлено»
Спорт-Экспрессвчера в 15:41
Рассмотрение заявок российских легкоатлетов на нейтральный статус приостановлено
Чемпионатвчера в 15:55
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