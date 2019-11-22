Спорт

Говорит МоскваГоворит МоскваWorld Athletics приостановила возвращение ВФЛА

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведённого комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях только по индивидуальным допускам и в нейтральном статусе.
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