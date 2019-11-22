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Армия и оружие Американские военные потеряли беспилотник в Ливии Как сообщает пресс-служба Африканского командования Вооружённых сил США, операции, проводимые при помощи БЛА, "имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".

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