Спорт
РЕН ТВWorld Athletics приостановила процедуру восстановления ВФЛА
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процедуру восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Руне Андерсен: «Рассмотрение заявок на нейтральный статус для россиян приостановлено»
Спорт-Экспрессвчера в 15:41
Рассмотрение заявок российских легкоатлетов на нейтральный статус приостановлено
Чемпионатвчера в 15:55
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Политика
Путин выступит на съезде «Единой России»
Президент РФ Владимир Путин 23 ноября выступит на съезде партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Кремля.
Фигурное катание
Костомаров считает, что Загитовой и Медведевой стоит завершить карьеру
Авто
Hyundai показала будущий Tucson
Южнокорейская компания заявляет, что представляет «следующее поколение этой дизайнерской инновации Hyundai», что, вероятно, намекает на то, что мы можем увидеть нечто подобное в будущих серийных моделях.
Общество
Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес
Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Здоровье
Малышева перечислила первые симптомы начала рака мозга
Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов»
Армия и оружие
Американские военные потеряли беспилотник в Ливии
Как сообщает пресс-служба Африканского командования Вооружённых сил США, операции, проводимые при помощи БЛА, "имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Кино
Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»
Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Общество
Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени
Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в столице.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Политика
РФ сфальсифицировала доказательства вмешательства Украины в американские выборы, утверждает газета The New York Times
Источники издания говорят, что Москва несколько лет вела кампанию, чтобы переложить ответственность за вмешательство в избирательный процесс США в 2016 году и в итоге представить украинские власти в плохом свете.
Авто
На рынке появился Haval H9 для экстремального бездорожья
Как пишет издание "Njcar.ru", компания Great Wall начала продажи новой модификации внедорожника Haval H9 Special Edition, которая предназначена для радикального бездорожья.
Армия и оружие
ВКС России и ВВС Сирии интенсивно бомбят террористов в Идлибе
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить в России минимальные цены на табачные изделия, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Космос
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Общество
Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.