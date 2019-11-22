Спорт

РЕН ТВРЕН ТВWorld Athletics приостановила процедуру восстановления ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процедуру восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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