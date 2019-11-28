с чего всё началось

Организаторы премии приняли решение, согласно которому в 2020 году финальная церемония World Travel Awards впервые пройдет в Москве. В этом году она проходила в султанате Оман.

Энергетика Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Политика Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».

Политика Трамп впервые посетил Афганистан Президент США Дональд Трамп посетил Афганистан с необъявленным визитом и встретился с главой республики Ашрафом Гани Ахмадзаем.

Общество Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия» Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.

Общество Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.

Политика Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.

Энергетика Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.

Общество Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.

Авто АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.

Политика Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.

Шоу-бизнес Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».