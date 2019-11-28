Общество

Вести.RuВести.RuWorld Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»

Организаторы премии приняли решение, согласно которому в 2020 году финальная церемония World Travel Awards впервые пройдет в Москве. В этом году она проходила в султанате Оман.
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с чего всё началось
Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический "Оскар" в главной номинации, — сообщил
 в своем аккаунте в инстаграме мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости13:17

Подробнее о событии

Эксперты World Travel Awards признали Москву лучшим городом для туристов

РБК15:16

Крымский курорт получил международную премию World Travel Awards 2019 в четырех номинациях

ТАСС16:07

Собянин назвал лучший город Земли

SM News13:23

Москва получила туристический «Оскар»

Вечерняя Москва13:54

Премия World Travel Awards: Москва выиграла туристический «Оскар»

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:54

Москву признали лучшим городом для туристов в мире

Lenta.ru14:45

Москву назвали лучшим городом для туризма в мире

РИА Новости13:17
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Энергетика

Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством

Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.
Муксун.fm 07:48
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Армия и оружие

Российское оружие впервые получено правительством Габона

REGNUM 15:10
Политика

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Rambler News Service 09:54
Происшествия

Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

Газета.Ru 06:10
Политика

Трамп впервые посетил Афганистан

Президент США Дональд Трамп посетил Афганистан с необъявленным визитом и встретился с главой республики Ашрафом Гани Ахмадзаем.
РБК 14:21
Футбол

«Зенит» может не попасть в плей-офф ЛЧ даже при победе над «Бенфикой»

Отмечается, что при условии победы «Лиона» над «Лейпцигом», (а «Зенита» над «Бенфикой»), у всех трех команд будет по 10 очков.
АБН вчера в 20:16
Общество

Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
РИА Новости 11:31
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия 16:22
Энергетика

Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей

Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
Коммерсантъ 13:13
Армия и оружие

КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра

Известия 17:24
Общество

Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
Ведомости 12:57
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 04:52
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия 12:09
Авто

АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня вчера в 23:48
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
ТК Звезда 06:38
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Известия 11:29
Политика

Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве

Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Украина.ру 06:40
Шоу-бизнес

Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 06:41
Хоккей

Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы

Советский спорт 12:11
Футбол

Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Sportbox.RU 11:04
Происшествия

В США три человека пострадали при взрыве на нефтехимическом заводе

РИА Новости вчера в 06:00
Авто

Началось производство обновленной Skoda Octavia

Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: обновленная Skoda Octavia праздновала свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праге 11 ноября.
32CARS.ru 16:18
Кино

«Холодное сердце 2» не оставит шансов соперникам в праздничные дни

Анимационный фильм студии Walt Disney "Холодное сердце 2" не оставит шансов своим соперникам в американском прокате в длинные выходные, связанные с Днем Благодарения.
Kinonews.ru 07:58
Шоу-бизнес

«Она находилась в мощнейшем стрессе»: Чубченко о состоянии Дорониной

Телепрограмма 08:14
Политика

Россию избрали в Комитет всемирного наследия, главный орган ЮНЕСКО

Как уточнили РИА Новости в Институте наследия имени Лихачева, России не было главном органе ЮНЕСКО с 2013 года.
РИА Новости 17:48
Общество

Преподавателей предлагают проверять у психиатра

Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Российская газета 12:39
Армия и оружие

Асад назвал оккупацией незаконное присутствие Франции в Сирии

Президент Сирии Башар Асад назвал оккупацией присутствие французских войск без разрешения официального Дамаска на территории республики.
ФАН 02:51
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
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