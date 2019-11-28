Общество
Вести.RuWorld Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»
Организаторы премии приняли решение, согласно которому в 2020 году финальная церемония World Travel Awards впервые пройдет в Москве. В этом году она проходила в султанате Оман.
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с чего всё началось
Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический "Оскар" в главной номинации, — сообщил в своем аккаунте в инстаграме мэр Москвы Сергей Собянин.РИА Новости13:17
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Премия World Travel Awards: Москва выиграла туристический «Оскар»
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:54
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Энергетика
Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством
Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Политика
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Политика
Трамп впервые посетил Афганистан
Президент США Дональд Трамп посетил Афганистан с необъявленным визитом и встретился с главой республики Ашрафом Гани Ахмадзаем.
Футбол
«Зенит» может не попасть в плей-офф ЛЧ даже при победе над «Бенфикой»
Отмечается, что при условии победы «Лиона» над «Лейпцигом», (а «Зенита» над «Бенфикой»), у всех трех команд будет по 10 очков.
Общество
Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Энергетика
Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей
Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
Общество
Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
Авто
АвтоВАЗ начал производство обновлённой Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Политика
Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве
Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Футбол
Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»
Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Происшествия
В США три человека пострадали при взрыве на нефтехимическом заводе
Авто
Началось производство обновленной Skoda Octavia
Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: обновленная Skoda Octavia праздновала свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праге 11 ноября.
Кино
«Холодное сердце 2» не оставит шансов соперникам в праздничные дни
Анимационный фильм студии Walt Disney "Холодное сердце 2" не оставит шансов своим соперникам в американском прокате в длинные выходные, связанные с Днем Благодарения.
Политика
Россию избрали в Комитет всемирного наследия, главный орган ЮНЕСКО
Как уточнили РИА Новости в Институте наследия имени Лихачева, России не было главном органе ЮНЕСКО с 2013 года.
Общество
Преподавателей предлагают проверять у психиатра
Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Армия и оружие
Асад назвал оккупацией незаконное присутствие Франции в Сирии
Президент Сирии Башар Асад назвал оккупацией присутствие французских войск без разрешения официального Дамаска на территории республики.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.