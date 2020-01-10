Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов отмечает, что для самостоятельного участия в выборах 2020 года у проекта почти не остается времени.

с чего всё началось

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