Общество
КоммерсантъWorld of Tanks поедет на Госдуму
В 2012 и 2013 годах компания поддерживала ветеранские организации в США. В России компания сотрудничает с военно-патриотическими музеями по программе "Помним все". По данным самой компании, в России в игре World of Tanks ежедневно участвуют около 3 млн пользователей.
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с чего всё началось
Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов отмечает, что для самостоятельного участия в выборах 2020 года у проекта почти не остается времени.Коммерсантъвчера в 17:36
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Политика
Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
Политика
Британия готовит санкционные списки, куда могут попасть россияне
Великобритания готовит собственные, независимые от Евросоюза, санкционные списки для блокирования активов лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
Происшествия
Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции
Танкер Glard-2, следовавший под российским флагом, столкнулся с рыболовецкой лодкой.
Политика
В Белом доме прокомментировали принятую конгрессом резолюцию по Ирану
В Белом доме раскритиковали резолюцию, принятую палатой представителей конгресса США против войны с Ираном, и напомнили, что она не имеет силы закона.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Хоккей
Вратарь «Нэшвилла» Ринне забросил шайбу в матче НХЛ
Экономика
Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам
С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Футбол
Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму в товарищеском матче между сборными Швеции и Молдавии (1:0). 22-летний швед забил единственный мяч в этой встрече, однако не смог доиграть ее до конца.
Культура
Экс-стриптизерша подала иск к Дженнифер Лопес на 40 млн долларов
Фильм "Стриптизерши" вышел в прокат в сентябре 2019 года и на данный момент собрал 157 млн долларов.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
В МВД Абхазии обещали не допустить столкновений на акции в Сухуме
МВД Абхазии обещает не допустить столкновений на акции оппозиции в Сухуме, у администрации президента находятся около 500 сотрудников ведомства и других силовых служб, сообщил РИА Новости в пятницу министр внутренних дел Раули Смыр.
Футбол
Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Общество
Синоптики рассказали о погоде на Крещение
Синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона.
Политика
Иран пригласил США к расследованию крушения «Боинга»
Политика
Трамп перестал считать глобальное потепление мистификацией
Президент США Дональд Трамп изменил свою позиции относительно теории глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Происшествия
Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen
Как сообщает Ura.ru, по предварительной версии, чиновник стрелял по животным прямо из окна служебного Mercedes Gelandewagen.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев поделился откровенным фото жены в красном боди
Гоген Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал неоднозначное фото своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб.
Футбол
«Барселона» не планирует увольнять Вальверде
В каталонской «Барселоне» высказались относительно возможной отставки наставника команды Эрнесто Вальверде после поражения в 1/2 финала Суперкубка Испании против мадридского «Атлетико» (2:3).