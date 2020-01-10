Общество

КоммерсантъКоммерсантъWorld of Tanks поедет на Госдуму

В 2012 и 2013 годах компания поддерживала ветеранские организации в США. В России компания сотрудничает с военно-патриотическими музеями по программе "Помним все". По данным самой компании, в России в игре World of Tanks ежедневно участвуют около 3 млн пользователей.
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с чего всё началось

World of Tanks поедет на Госдуму

Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов отмечает, что для самостоятельного участия в выборах 2020 года у проекта почти не остается времени.
Коммерсантъвчера в 17:36

Подробнее о событии

Разработчик World of Tanks создаст партию к выборам в Госдуму

URA.Ru01:05

В России может появиться партия на базе приложения

Газета.Ru00:39

World of Tanks поедет на Госдуму

Коммерсантъвчера в 17:36

Один из создателей World of Tanks решил создать партию для участия в выборах в Госдуму

Дождь00:35

Один из создателей популярной игры World of Tanks намерен создать политическую партию

Эхо Москвы00:30

Один из авторов World of Tanks создаст партию для участия в выборах в Госдуму

Ведомостивчера в 23:18

Директор World of Tanks создаст партию к выборам в Госдуму

Телеканал 360°00:39
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Политика

Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране

В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
Рамблер вчера в 14:38
Политика

Британия готовит санкционные списки, куда могут попасть россияне

Великобритания готовит собственные, независимые от Евросоюза, санкционные списки для блокирования активов лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
News.ru 01:39
Происшествия

Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции

Танкер Glard-2, следовавший под российским флагом, столкнулся с рыболовецкой лодкой.
Известия 01:16
Политика

В Белом доме прокомментировали принятую конгрессом резолюцию по Ирану

В Белом доме раскритиковали резолюцию, принятую палатой представителей конгресса США против войны с Ираном, и напомнили, что она не имеет силы закона.
РИА Новости вчера в 21:30
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
РИА Новости 00:37
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

РИА Новости 01:30
Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 22:37
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости вчера в 05:48
Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

ГЛАС.RU вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Телепрограмма вчера в 01:16
Хоккей

Вратарь «Нэшвилла» Ринне забросил шайбу в матче НХЛ

RT на русском 01:44
Экономика

Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам

С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).
Zaim.com вчера в 03:00
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
RT на русском 01:21
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM вчера в 21:22
Футбол

Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму в товарищеском матче между сборными Швеции и Молдавии (1:0). 22-летний швед забил единственный мяч в этой встрече, однако не смог доиграть ее до конца.
Спорт-Экспресс вчера в 18:56
Культура

Экс-стриптизерша подала иск к Дженнифер Лопес на 40 млн долларов

Фильм "Стриптизерши" вышел в прокат в сентябре 2019 года и на данный момент собрал 157 млн долларов.
Piter.tv 01:06
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Политика

В МВД Абхазии обещали не допустить столкновений на акции в Сухуме

МВД Абхазии обещает не допустить столкновений на акции оппозиции в Сухуме, у администрации президента находятся около 500 сотрудников ведомства и других силовых служб, сообщил РИА Новости в пятницу министр внутренних дел Раули Смыр.
РИА Новости 01:27
Футбол

Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
Нева Спорт вчера в 11:07
Общество

Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

Телеканал 360° вчера в 16:49
Общество

Синоптики рассказали о погоде на Крещение

Синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона.
Москва 24 вчера в 19:49
Политика

Иран пригласил США к расследованию крушения «Боинга»

Вести.Ru вчера в 20:14
Политика

Трамп перестал считать глобальное потепление мистификацией

Президент США Дональд Трамп изменил свою позиции относительно теории глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему.
РБК вчера в 19:17
Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК вчера в 18:19
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия

Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen

Как сообщает Ura.ru, по предварительной версии, чиновник стрелял по животным прямо из окна служебного Mercedes Gelandewagen.
Lenta.ru вчера в 04:52
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев поделился откровенным фото жены в красном боди

Гоген Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал неоднозначное фото своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Discover24 07 января в 03:39
Экономика

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Футбол

«Барселона» не планирует увольнять Вальверде

В каталонской «Барселоне» высказались относительно возможной отставки наставника команды Эрнесто Вальверде после поражения в 1/2 финала Суперкубка Испании против мадридского «Атлетико» (2:3).
Евро-футбол.ру 00:09
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World of Tanks
Клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора в историческом сеттинге Второй мировой войны, разработанная белорусской студией Wargaming.net. Разработчиками игра позиционируется как массовая многопользовательская онлайн-игра в жанре action с элементами ролевой игры, шутера и стратегии. Концепция World of Tanks базируется на командных танковых сражениях в режиме PvP. Игра вышла 12 августа 2010 года и имела только русскоязычную версию. Выпуск локализованной игры World of Tanks в Европе и в Северной Америке состоялся 12 апреля 2011 года.
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