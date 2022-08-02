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X5 Group планирует открыть 400 магазинов «Чижик»

Продуктовая розничная компания X5 Group объявила о планах ускорить развитие «жестких дискаунтеров» «Чижик».
Коммерсантъ
К концу года сеть будет присутствовать в 11 регионах и насчитывать до 500 объектов, сказано в заявлении
 X5 Group.
Lenta.ru
В компании отметили, что пересмотр планов стал возможен «благодаря эффективной бизнес-модели торговой сети, востребованности магазинов и позитивному отклику со стороны посетителей при тестировании формата».
Коммерсантъ
Также планируется открытие новых распределительных центров сети в Екатеринбурге и Москве.
T24

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X5 Group намерена открыть магазины «Чижик» в Перми в третьем квартале
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X5 Group планирует открыть более 400 магазинов «Чижик»
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X5 расширит сеть «Чижик» до 500 магазинов к концу года
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X5 Group планирует открыть 400 магазинов «Чижик»
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