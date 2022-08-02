В компании отметили, что пересмотр планов стал возможен «благодаря эффективной бизнес-модели торговой сети, востребованности магазинов и позитивному отклику со стороны посетителей при тестировании формата».
Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.
Создание системы работы с твёрдыми бытовыми отходами является для России одной из болевых точек, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым.