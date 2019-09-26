Экономика
ВедомостиТреть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Магазины у дома «Пятерочка» приносят группе почти 80% выручки, или 665 млрд руб. за первое полугодие 2019 г. Второй по доле продаж группы формат – супермаркеты «Перекресток» (около 15% продаж группы). 91 гипермаркет «Карусель» приносит лишь около 5% выручки X5, и это самый трудный для нее формат.
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