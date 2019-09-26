Экономика
ИзвестияX5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
По словам представителя ритейлера, которые приводит РБК, компания ориентируется на покупателя, который «голосует ногами против гипермаркетов как формата». Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
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Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Общество
В выходные жителей Земли ожидает магнитная буря
В последние выходные сентября, а именно 28 и 29 числа, Землю ждет магнитная буря. Магнитная буря начнется в субботу ранним утром.
Bash.News вчера в 03:15
Происшествия
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
На момент пожара на судне находились 12 человек, девять из них эвакуированы.
Российская газета вчера в 22:59
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия вчера в 12:34
Армия и оружие
Российские истребители 20 раз за неделю поднимались на перехват
Российские истребители в течение недели 20 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ.
Телеканал 360° вчера в 19:26
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 25 сентября в 03:03
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
Политика
В ЦИК готовят предложения по изменению избирательного законодательства
Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости вчера в 03:58
Культура
Кристен Стюарт подурачилась на светском мероприятии
На мероприятии побывала и Кристен Стюарт, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 22:27
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
РБК вчера в 11:32
Происшествия
Следствие выдвинуло версии аварийной посадки Boeing в Барнауле
Следственный комитет назвал основные версии жесткой посадки Boeing-767 в Барнауле 25 сентября.
Уралинформбюро вчера в 08:04
Авто
Новую Skoda Octavia покажут в ноябре
Компания Skoda представит Octavia четвертого поколения 11 ноября 2019 года.
110km.ru 23 сентября в 17:56
Футбол
Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
Газета.Ru вчера в 21:51
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости вчера в 06:51
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество
Девушка написала мертвому брату и неожиданно получила ответ
Пользовательница Reddit с ником Ruthless0903 рассказала о том, как неожиданно получила сообщение с номера, принадлежавшего ее мертвому брату.
Lenta.ru вчера в 13:54
Наука
Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали членство Украины в альянсе на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Известия вчера в 22:21
Общество
Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.
Известия вчера в 17:39
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело 25 сентября в 06:02