Коронавирус

ВедомостиВедомостиX5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц. Об этом говорится в сообщении компаний.
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Федеральная антимонопольная служба разрешила ритейлерам продавать социально-значимые товары без наценки

Эхо Москвы09:32

«Пятёрочка» и «Перекрёсток» будут продавать социальные товары без наценки

News.ru09:22

X5 Retail Group и «Магнит» предложат товары без наценки

Известия Татарстана08:36

Владелец «Пятерочек» и «Магнит» уберут наценку на социально значимые товары

Rambler News Service08:56

ФАС одобрила решение X5 продавать ряд социальных товаров без наценки

Взгляд.ру08:46

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Ведомости08:42

ФАС разрешила ритейлерам продавать социально значимые товары без наценки

Финмаркет09:17
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
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Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов показал редкие фото Ольги Дроздовой

1 апреля актриса отмечает 55-летие. В честь юбилея любимой женщины Певцов разместил в блоге ее редкие снимки.
Комсомольская правда вчера в 09:15
Экономика

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
РБК 17:01
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
ТАСС 11:40
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Происшествия

В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»

Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
ТАСС 16:25
Общество

Белый дом сообщил о повторном тесте Трампа на коронавирус

Президент США Дональд Трамп сдал повторный тест на коронавирус, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 17:39
Общество

Генпрокуратура требует наказать «Эхо Москвы» за фейк

Генпрокуратура нашла фейк о вспышке коронавируса в оренбургской исправительной колонии № 8 на сайте региональной редакции «Эхо Москвы».
BFM.ru 11:19
Общество

Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
РИА Новости 14:59
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр 15:12
Общество

У водителей и пассажиров такси в Москве могут уточнить цель поездки

Оперштаб Москвы сообщил, что сотрудник правоохранительных органов может остановить частный автомобиль или такси, чтобы уточнить цель поездки.
Коммерсантъ 17:21
Экономика

Для малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов

Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий.
Бухонлайн 10:55
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru 14:55
Экономика

Определен список системообразующих авиакомпаний России

Список авиакомпаний, определенных как системообразующие для экономики России, утвержден правительственной комиссией, полный перечень организаций опубликован 2 апреля информационной группой «Интерфакс».
ИА Красная Весна 10:29
ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Lenta.ru 08:52
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия 16:36
Авто

В России пикап Isuzu D-Max получил спецверсию

Дилеры Isuzu в России стали продавать пикап D-Max в специальной версии с индексом AT35.
Тарантас Ньюс 02:41
Политика

Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью

2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.
РБК 15:33
Хоккей

«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ

Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Нева Спорт вчера в 02:15
Политика

В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии

Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
RT на русском 12:05
Гаджеты

Что купить: новенький бюджетный Redmi Note 9S или Redmi K20/Xiaomi Mi 9T? Прямое сравнение позволяет сделать выводы

Второй пока не вышел на глобальный рынок, а вот первый готовится, но под именем Redmi Note 9S.
iXBT.com 12:07
Футбол

Дриусси: «Хочу жить в Аргентине»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что хочет вернуться в Аргентину.
Евро-футбол.ру 17:16
Происшествия

Под Новгородом задержаны члены «Альянса врачей» за нарушение карантина

Полицейские в Новгородской области остановили машины профсоюза «Альянс врачей», везущие местным медикам средства личной защиты.
News.ru 08:16
Политика

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Интерфакс 06:42
Политика

Путин поручил ввести особый порядок передвижения в регионах

Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить в регионах особый порядок передвижения.
Москва 24 12:18
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
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