Коронавирус
ВедомостиX5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц. Об этом говорится в сообщении компаний.
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Владелец «Пятерочек» и «Магнит» уберут наценку на социально значимые товары
Rambler News Service08:56
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Наука
В Антарктиде нашли доисторический тропический лес
Общество
В России выявили 771 случай заражения коронавирусом за сутки
В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3548 человек.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Политика
Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области
Президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса до 1 мая
О вводе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса в Подмосковье власти объявили 29 марта.
Общество
В Петербурге ограничения по коронавирусу продлены до конца апреля
«Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля», — пояснил он.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%
Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Здоровье
Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России
К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Политика
Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля
По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
Общество
Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
Происшествия
Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице
В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с младшим братом
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не скрывает, что последние несколько месяцев ее жизнь повернулась на 180 градусов.
Общество
В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Политика
НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией
НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Общество
Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом
Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Общество
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Политика
Минобороны и МИД РФ обвинили La Stampa в клевете и русофобии
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил итальянскую газету La Stampa в русофобии и попытках дискредитировать миссию российских военных по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Политика
Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля
Обращаясь к гражданам России, Путин пояснил, что введение нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля позволило выиграть время для «упреждающих действий», для мобилизации всех органов власти и наращивания ресурсов системы здравоохранения для более эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.