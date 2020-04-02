Коронавирус

ВедомостиВедомостиX5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц. Об этом говорится в сообщении компаний.
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Федеральная антимонопольная служба разрешила ритейлерам продавать социально-значимые товары без наценки

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ФАС разрешила ритейлерам продавать социально значимые товары без наценки

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X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

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«Пятёрочка» и «Перекрёсток» будут продавать социальные товары без наценки

News.ru09:22
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Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.
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«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
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В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
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В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

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