Коронавирус

ВедомостиВедомостиX5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц. Об этом говорится в сообщении компаний.
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В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
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Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
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Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
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Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
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Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 1 млн.
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Компания Jaguar Land Rover приступила к тестам нового Land Rover Defender в России.
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Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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