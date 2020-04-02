Коронавирус

ВедомостиВедомостиX5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц. Об этом говорится в сообщении компаний.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

ФАС одобрила решение X5 продавать ряд социальных товаров без наценки

Взгляд.ру08:46

«Пятёрочка» и «Перекрёсток» будут продавать социальные товары без наценки

News.ru09:22

ФАС разрешила ритейлерам продавать социально значимые товары без наценки

Финмаркет09:17

Владелец «Пятерочек» и «Магнит» уберут наценку на социально значимые товары

Rambler News Service08:56

Федеральная антимонопольная служба разрешила ритейлерам продавать социально-значимые товары без наценки

Эхо Москвы09:32

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Ведомости08:42

X5 Retail Group и «Магнит» предложат товары без наценки

Известия Татарстана08:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 16:00, Ашберн
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Ведомости вчера в 08:31
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru 15:36
Культура

Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

В топ-100 вошли шесть российских музеев, среди которых Эрмитаж, Музеи Кремля, Третьяковская галерея и Пушкинский музей.
ТАСС 15:31
Происшествия

Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки

Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
Здоровье

Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо

Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
РИА Новости 08:55
Хоккей

Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с «Чикаго»

Нападающий Андрей Алтыбармакян подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс», информирует официальный сайт «индейцев».
Чемпионат 13:21
Общество

В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса до 1 мая

В Московской области продлены ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РБК 13:46
Общество

В Петербурге составлено 170 протоколов за нарушение самоизоляции

Власти Санкт-Петербурга рассказали, сколько протоколов за нарушение самоизоляции выписали в городе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
АиФ Санкт-Петербург 14:32
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:56
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Политика

Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель

Напомним, 25 марта президент из-за распространения коронавирусной инфекции объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.
Местное время (г. Пермь) 10:07
Политика

Путин принял отставку губернатора Архангельской области Орлова

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
NewInform 10:37
Общество

В Курской области вводят маршрутные листы

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы.
Kurskcity.ru вчера в 14:08
Общество

Число заразившихся коронавирусом превысило миллион, умерших – 50 тысяч

Вечером 2 апреля число заболевших на планете превысило миллион человек.
Страницы Воронежской культуры 14:48
Общество

Мантуров: Россия приобрела у Китая 37 млн медмасок за неделю

Россия приобрела у Китая 37 млн медицинских масок за неделю и планирует дополнительно закупить ещё 55 млн штук для восполнения ежедневного дефицита и обеспечения запаса в региональных медицинских учреждениях, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском 15:36
Общество

Количество безработных в США за неделю выросло на 6,6 миллионов

По данным Министерства труда Соединенных Штатов в обычное время за первоначальным пособием по безработице еженедельно обращаются не более 300 тысяч человек.
Эхо Москвы 12:03
Шоу-бизнес

Дана Борисова публично призналась, что работала эскортницей

Борисова призналась, что промышляя эскортом, она регулярно приезжала на встречи к клиентам пьяная. Мужчины часто жаловались на нее.
Слово и Дело 09:38
Политика

Трамп: сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 11:27
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Экономика

Меры поддержки экономики разработают в Воронежской области

Как отметил глава региона, конкретные меры поддержки экономики региональной власти придется принимать в условиях постоянно меняющейся системы координат.
Обозреватель Врн 15:05
Политика

Регионам даны дополнительные полномочия по предотвращению пандемии

Президент предоставил главам российских регионов дополнительные полномочия: до конца недели они должны определить набор конкретных профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, обеспечения здоровья, безопасности людей, а также устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.
Вести.Ru 10:31
Экономика

Нерабочими днями в апреле будут все

Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
Коммерсантъ 15:52
Кино

Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем

Evo-rus.com 12:14
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Общество

В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно

Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Первый Тульский 13:00
Общество

Власти Кубани могут продлить режим карантина

Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина, который действует в регионе с вечера 31 марта, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.
Деловая газета. Юг 15:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное