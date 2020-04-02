Коронавирус

ВедомостиВедомостиX5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц. Об этом говорится в сообщении компаний.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

ФАС одобрила решение X5 продавать ряд социальных товаров без наценки

Взгляд.ру08:46

«Пятёрочка» и «Перекрёсток» будут продавать социальные товары без наценки

News.ru09:22

ФАС разрешила ритейлерам продавать социально значимые товары без наценки

Финмаркет09:17

Владелец «Пятерочек» и «Магнит» уберут наценку на социально значимые товары

Rambler News Service08:56

Федеральная антимонопольная служба разрешила ритейлерам продавать социально-значимые товары без наценки

Эхо Москвы09:32

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Ведомости08:42

X5 Retail Group и «Магнит» предложат товары без наценки

Известия Татарстана08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Общество

Собянин отказался вводить пропускной режим в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин отказался вводить пропускной режим передвижения по столице из-за коронавируса.
Lenta.ru 12:35
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости 02:30
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Происшествия

Умар Джабраилов попытался покончить с собой

Lenta.ru 10:28
Культура

Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Lenta.ru 00:48
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
Известия 09:59
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Хоккей

Американский нападающий рассказал, что его заманивали в «Нефтехимик» гамбургерами

Бывший нападающий «Нефтехимика» американец Тим Стэплтон поделился воспоминаниями о жизни в Нижнекамске.
Спорт день за днем 12:08
Кино

Крупнобюджетный отечественный триллер «Спутник» выйдет сразу в сети

Последствия пандемии коронавируса добираются и до отечественной киноиндустрии — крупнобюджетная отечественная картина «Спутник» выйдет сразу в сети.
Игромания.ру вчера в 10:41
Политика

Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было

В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Вести.Ru 11:09
Энергетика

Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.
Форпост Северо-Запад вчера в 15:16
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:59
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости вчера в 13:59
Общество

Названы главные симптомы коронавируса COVID-19

Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне озвучили потерю обоняния и вкуса ключевыми симптомами китайского коронавируса.
Evo-rus.com 12:09
Политика

Губернатор Архангельской области объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
Медиазона 09:53
Общество

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС вчера в 11:18
Здоровье

Россиянам разрешили использовать водку против коронавируса

Россиянам разрешили использовать водку для обработки поверхностей дома и на работе в период пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:52
Общество

Российские власти разрешили производить медицинские маски без лицензии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти приняли решение о том, что для производства медицинских масок лицензию получать будет необязательно.
Профиль 10:55
Политика

Украинцам пообещали самые тяжелые недели эпидемии

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что для потерявших работу из-за коронавируса создадут новые рабочие места, а президент Владимир Зеленский сравнил эпидемию с чернобыльской катастрофой.
Lenta.ru 12:03
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Политика

Российский самолет с медоборудованием прибыл в аэропорт Нью-Йорка

Ранее стало известно, что второй российский самолет с медицинским оборудованием отправился в США.
Москва 24 вчера в 16:57
Общество

За нарушение режима самоизоляции в Петербурге выписано 170 протоколов

На сегодняшний день в Петербурге за нарушение режима самоизоляции выписано 170 протоколов - по этому показателю город находится на первом месте в России.
Питерские заметки 12:10
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Валерий Радаев рассказал, что в регионе будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий

Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
Версия-Саратов 11:54
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM 05:35
Политика

Россия окажет помощь Сербии в борьбе с коронавирусом

Москва, 2 апреля 2020, 17:55 — REGNUM Российские власти окажут гуманитарную помощь Сербии в рамках борьбы с распространением коронавируса.
REGNUM 10:55
Экономика

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
РБК 10:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное