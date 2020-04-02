Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц. Об этом говорится в сообщении компаний.

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

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