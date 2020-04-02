Коронавирус

ВедомостиВедомостиX5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц. Об этом говорится в сообщении компаний.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Федеральная антимонопольная служба разрешила ритейлерам продавать социально-значимые товары без наценки

Эхо Москвы09:32

ФАС одобрила решение X5 продавать ряд социальных товаров без наценки

Взгляд.ру08:46

ФАС разрешила ритейлерам продавать социально значимые товары без наценки

Финмаркет09:17

Владелец «Пятерочек» и «Магнит» уберут наценку на социально значимые товары

Rambler News Service08:56

«Пятёрочка» и «Перекрёсток» будут продавать социальные товары без наценки

News.ru09:22

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Ведомости08:42

X5 Retail Group и «Магнит» предложат товары без наценки

Известия Татарстана08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество

Собянин продлил все ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Lenta.ru 12:33
Общество

«Выходной месяц добьёт малый бизнес»: эксперты — о продлении «каникул» из-за пандемии коронавируса

Президент РФ Владимир Путин анонсировал продление нерабочих дней до конца апреля: этот срок могут сократить, если обстановка улучшится.
НГС55 12:25
Спорт

Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

Lenta.ru 11:43
Политика

Губернатор Архангельской области объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
Медиазона 09:53
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Политика

Минобороны обвинило газету La Stampa в русофобии

Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости 11:03
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Энергетика

Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.
Форпост Северо-Запад вчера в 15:16
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $36 за баррель

После заявления Трампа цена нефти марки Brent выросла до $36,29 за баррель в 17.38 мск, но за несколько минут опустилась до $30,7.
Ведомости 11:14
Авто

В России Toyota подняла цены на автомобили

Автоновости дня 04:50
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 12:27
Наука

Свинцовая пыль в альпийских льдах указала на могущество средневековой Британии

Planet Today 07:26
Политика

Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Известия 13:19
Политика

Рейтинг партии Зеленского упал на треть

Рейтинг партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» с февраля упал на треть, свидетельствуют результаты опроса центра «Социс».
Lenta.ru 12:41
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK 31 марта в 09:49
Футбол

«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 10:19
Происшествия

В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
REGNUM 09:08
Происшествия

В Екатеринбурге поймали подозреваемого в поджогах жилых домов

REGNUM 13:09
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Политика

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Известия 11:35
Космос

Орбиту МКС скорректируют на 900 метров

ТК Звезда 04:02
Происшествия

В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
РИА Новости 11:11
Общество

Малышева рассказала, как ее сын борется с коронавирусом в США

Ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказала, что один из ее сыновей учится в крупном госпитале Соединенных Штатов на кардиолога.
Слово и Дело 12:09
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Авто

В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus

По замыслу художников, основой возрожденной «Волги» мог бы стать представительский седан Aurus Senat.
Вечерний курьер 12:43
Энергетика

«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Коммерсантъ 13:10
Политика

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
РИА Новости 12:09
Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное