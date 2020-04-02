Коронавирус
ВедомостиX5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц. Об этом говорится в сообщении компаний.
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Владелец «Пятерочек» и «Магнит» уберут наценку на социально значимые товары
Rambler News Service08:56
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