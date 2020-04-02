Коронавирус

ВедомостиВедомостиX5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц. Об этом говорится в сообщении компаний.
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ФАС одобрила решение X5 продавать ряд социальных товаров без наценки

Взгляд.ру08:46

«Пятёрочка» и «Перекрёсток» будут продавать социальные товары без наценки

News.ru09:22

ФАС разрешила ритейлерам продавать социально значимые товары без наценки

Финмаркет09:17

Владелец «Пятерочек» и «Магнит» уберут наценку на социально значимые товары

Rambler News Service08:56

Федеральная антимонопольная служба разрешила ритейлерам продавать социально-значимые товары без наценки

Эхо Москвы09:32

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Ведомости08:42

X5 Retail Group и «Магнит» предложат товары без наценки

Известия Татарстана08:36
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 09:34
Политика

Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
ТАСС 06:24
Политика

Более 40% украинцев считают необходимым ужесточить карантин — опрос

Свыше 40% украинцев считают необходимым ввести более жесткие меры обеспечения карантинных ограничений на Украине для борьбы с распространением коронавируса.
Украина.ру 09:09
Армия и оружие

Трамп заявил о планах Ирана напасть на силы США в Ираке

Иран, вместе со своими сторонниками в Ираке, готовит нападение на силы США, которые дислоцируются на иракских территориях.
Вечерний курьер 06:27
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество

Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Нижний сейчас 31 марта в 04:37
Шоу-бизнес

Ирина Шейк была замечена с экс-бойфрендом Хайди Клум

Напомним, что с 2014 по 2017 год Шнабель встречался с моделью Хайди Клум, после этого — с актрисой Эмбер Херд, а также с Деми Мур и Дакотой Джонсон.
WomanHit.ru 31 марта в 10:32
Здоровье

Британским врачам придётся отказывать некоторым тяжёлобольным COVID-19

Согласно новым инструкциям, на пике пандемии врачи столкнутся с решениями, «которые означают, что некоторым пациентам может быть отказано в интенсивных методах лечения, чтобы помочь другим больным с более высокой вероятностью выживания», сообщает телеканал Sky News.
News.ru 05:18
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Общество

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество

Медицинские маски в России разрешат производить без лицензии

В связи с ситуацией с коронавирусом, Матвиенко предлагает включить в программу импортозамещение медицинское оборудование и материалы для производства защитной одежды.
Эхо Москвы 08:31
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
Здоровье

В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице города Эжва

В больнице города Эжва в Коми выявлено 53 случая коронавирусной инфекции.
Росбалт вчера в 07:58
Экономика

Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:59
Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
Финансы

Доллар и евро установят рекорды роста без новой сделки ОПЕК+

Специально для "Российской газеты" Алена Лапицкая, независимый эксперт по личным инвестициям, рассказала, как будет дальше меняться валютный рынок и ждать ли новой сделки по нефти ОПЕК+.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Известия 07:39
Энергетика

Новак не исключил дальнейшего снижения цен на нефть

Министер энергетики России Александр Новак заявил, что ведомство не исключает дальнейшего снижения цен на нефть.
РЕН ТВ 09:19
Гаджеты

В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах

Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Astera 05:45
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Общество

В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса

The Gardian сообщает, что оптимизм местных жителей на карантине начинает исчезать. Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса.
Деловое.ТВ 06:44
Общество

Врач рассказал о влиянии алкоголя на заболеваемость коронавирусом

Приём крепкого алкоголя не спасает от заражения коронавирусом, а даже повышает этот риск, сообщил РИА Новости главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы столичного департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.
РИА Новости 09:13
Спорт

На базе в Новогорске выявлен спортсмен с коронавирусом

Директор универсального тренировочного центра в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов, находившихся на базе, выявлен вирус COVID-19.
Вести.Ru 09:21
Общество

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,1%

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Каскад вчера в 12:26
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус

Интерфакс вчера в 16:44
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