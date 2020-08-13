X5 не будет менять структуру на фоне пересмотра налогового соглашения с Нидерландами
Компания X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») не планирует изменений в структуре компании на фоне обсуждения пересмотра налогового соглашения между Россией и Нидерландами. Об этом заявила финансовый директор компании Светлана Демяшкевич, пишет «Прайм».В источнике
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X5 не будет менять структуру на фоне пересмотра налогового соглашения с Нидерландами
Ведомостивчера в 11:48
Переговоры между Нидерландами и Россией по пересмотру налогового соглашения продолжаются
Наша версиявчера в 06:35
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Нидерланды продолжают переговоры с Россией по пересмотру налогового соглашения
ПРАЙМ11 августа в 04:19