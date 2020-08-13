Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

X5 не будет менять структуру на фоне пересмотра налогового соглашения с Нидерландами

Компания X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») не планирует изменений в структуре компании на фоне обсуждения пересмотра налогового соглашения между Россией и Нидерландами. Об этом заявила финансовый директор компании Светлана Демяшкевич, пишет «Прайм».В источнике
Подробнее о событии
Ведомости

X5 не будет менять структуру на фоне пересмотра налогового соглашения с Нидерландами

Ведомостивчера в 11:48
Наша версия

Переговоры между Нидерландами и Россией по пересмотру налогового соглашения продолжаются

Наша версиявчера в 06:35
ПРАЙМ

Нидерланды продолжают переговоры с Россией по пересмотру налогового соглашения

ПРАЙМ11 августа в 04:19
Показать все источники

Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса
REGNUM23:04
2,3K

ФСИН направила материалы в прокуратуру из-за признаков побоев у фигуранта дела Фургала

Федеральная служба исполнения наказаний направила в прокуратуру материалы из-за признаков телесных повреждений, выявленных у Андрея Карепова, - фигуранта дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ТАСС03:36
2

Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы

Минсельхоз США (USDA) в своем августовском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию повысил для России оценку по сбору пшеницы на 1,5 млн тонн - с 76,5 млн тонн в июле до 78 млн тонн (без учета Крыма).
Российская газета12 августа в 15:03
3

Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
39

Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
31

Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru21:37
2

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,3K

Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
32