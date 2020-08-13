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Ведомости

X5 не будет менять структуру на фоне пересмотра налогового соглашения с Нидерландами

Компания X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») не планирует изменений в структуре компании на фоне обсуждения пересмотра налогового соглашения между Россией и Нидерландами. Об этом заявила финансовый директор компании Светлана Демяшкевич, пишет «Прайм».В источнике
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Milknews.ru

Х5 пока не планирует менять корпоративную структуру, следит за переговорами с Нидерландами о налоговом соглашении

Milknews.ru05:49
ПРАЙМ

Нидерланды продолжают переговоры с Россией по пересмотру налогового соглашения

ПРАЙМ11 августа в 04:19
Наша версия

Переговоры между Нидерландами и Россией по пересмотру налогового соглашения продолжаются

Наша версиявчера в 06:35
Ведомости

X5 не будет менять структуру на фоне пересмотра налогового соглашения с Нидерландами

Ведомостивчера в 11:48

Первая вакцина против коронавируса зарегистрирована в России

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Evo-rus.com01:43
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
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Discover2405:08
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Коммерсантъ18:16
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