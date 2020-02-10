Экономика
КоммерсантъX5 обогнала Amazon и Nike по темпам роста бизнеса
X5 обошла всех российских конкурентов и поднялась в общем рейтинге с 47-го на 42-е место. X5 занимает 11-е место в списке динамично развивающихся ритейлеров с 23,4% ростом выручки. Amazon и Nike показали результаты 18,1% и 17,2% соответственно.
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с чего всё началось
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).РБК00:00
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