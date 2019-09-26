Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин, 49 из низ открыты на собственных площадях, 42 — на арендованных. За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки.

Политика Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.

Общество В России запретят курить и готовить шашлык на балконах Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.

Политика США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН.

Происшествия В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.

Политика В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Авто Начались продажи Volvo S60 в России Ничего нового о стоимости транспортного средства в дилерских центрах не сообщили, цены остались на уровне, который был обозначен в мае 2019 года: базовая переднеприводная версия обойдется автолюбителям в 2 350 000 рублей, а более «продвинутый» седан будущие владельцы получат за 2 770 000 рублей.

Происшествия Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.

Происшествия Горевший в Норвегии российский траулер затонул Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.

Политика Умер бывший президент Франции Жак Ширак Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.

Гаджеты Google представила Android 10 для бюджетных устройств Приложения в представленной ОС запускаются на 10% быстрее, а новая система безопасности, созданная на протоколе шифрования Adiantum, позволяет защищать смартфон, не забирая его основные ресурсы.

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