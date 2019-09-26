Экономика

РБКРБКX5 откажется от половины магазинов «Карусель»

Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин, 49 из низ открыты на собственных площадях, 42 — на арендованных. За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки.
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Треть гипермаркетов «Карусель» трансформируют в «Перекрестки»

РИА Новости06:30

X5 Retail трансформирует сеть гипермаркетов «Карусель» в течение двух лет

ТАСС04:49

Набсовет Х5 одобрил трансформацию сети гипермаркетов «Карусель»

Finam.Ru03:07

X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях

Интерфакс05:17

X5 останавливает «Карусель»

Коммерсантъ03:55

Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Ведомости03:17

X5 откажется от половины магазинов «Карусель»

РБК04:23
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Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Общество

В России запретят курить и готовить шашлык на балконах

Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Политика

США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН

Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН.
Фергана 24 сентября в 05:35
Происшествия

В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения

Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.
РБК 07:25
Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Политика

Главой города Брянска избрана Марина Дбар

Мглинские вести 05:57
Авто

Начались продажи Volvo S60 в России

Ничего нового о стоимости транспортного средства в дилерских центрах не сообщили, цены остались на уровне, который был обозначен в мае 2019 года: базовая переднеприводная версия обойдется автолюбителям в 2 350 000 рублей, а более «продвинутый» седан будущие владельцы получат за 2 770 000 рублей.
Car.ru 24 сентября в 10:11
Футбол

Мак спас «Зенит». Команда Семака прошла «Енисей»

Спорт-Экспресс вчера в 10:55
Происшествия

Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле

Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Происшествия

Горевший в Норвегии российский траулер затонул

Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.
ТАСС 03:18
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.
Коммерсантъ 06:24
Гаджеты

Google представила Android 10 для бюджетных устройств

Приложения в представленной ОС запускаются на 10% быстрее, а новая система безопасности, созданная на протоколе шифрования Adiantum, позволяет защищать смартфон, не забирая его основные ресурсы.
Astera вчера в 12:54
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Армия и оружие

Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ

Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM 07:13
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Автоспорт

Гран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

REGNUM 07:51
Здоровье

Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

Московский Комсомолец 06:02
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Происшествия

УФСИН опровергло сведения о массовой драке в ярославской колонии

Управление ФСИН по Ярославской области опровергло сведения правозащитников о массовой драке в колонии в Ярославле, отметив, что подрались двое осужденных на почве личной неприязни.
РИА Новости 07:47
Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке

На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
7Дней.ру 08:00
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

ТАСС 02:49
Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Экономика

АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»

В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК вчера в 13:56
Политика

Зеленский не пригласил Трампа к участию в «нормандском формате»

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что не стал приглашать главу Белого дома Дональда Трампа принять участие в обсуждениях, проходящих в рамках «нормандского формата».
NewInform 03:28
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

Газета.Ru 07:00
Политика

Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия вчера в 08:25
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