Экономика
РБКX5 откажется от половины магазинов «Карусель»
Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин, 49 из низ открыты на собственных площадях, 42 — на арендованных. За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки.
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Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Общество
В России запретят курить и готовить шашлык на балконах
Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Политика
США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН
Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН.
Фергана 24 сентября в 05:35
Происшествия
В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения
Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.
РБК 07:25
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Политика
Главой города Брянска избрана Марина Дбар
Мглинские вести 05:57
Авто
Начались продажи Volvo S60 в России
Ничего нового о стоимости транспортного средства в дилерских центрах не сообщили, цены остались на уровне, который был обозначен в мае 2019 года: базовая переднеприводная версия обойдется автолюбителям в 2 350 000 рублей, а более «продвинутый» седан будущие владельцы получат за 2 770 000 рублей.
Car.ru 24 сентября в 10:11
Футбол
Мак спас «Зенит». Команда Семака прошла «Енисей»
Спорт-Экспресс вчера в 10:55
Происшествия
Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле
Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Происшествия
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.
ТАСС 03:18
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.
Коммерсантъ 06:24
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных устройств
Приложения в представленной ОС запускаются на 10% быстрее, а новая система безопасности, созданная на протоколе шифрования Adiantum, позволяет защищать смартфон, не забирая его основные ресурсы.
Astera вчера в 12:54
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Армия и оружие
Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM 07:13
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Московский Комсомолец 06:02
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Происшествия
УФСИН опровергло сведения о массовой драке в ярославской колонии
Управление ФСИН по Ярославской области опровергло сведения правозащитников о массовой драке в колонии в Ярославле, отметив, что подрались двое осужденных на почве личной неприязни.
РИА Новости 07:47
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке
На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
7Дней.ру 08:00
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Экономика
АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»
В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК вчера в 13:56
Политика
Зеленский не пригласил Трампа к участию в «нормандском формате»
Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что не стал приглашать главу Белого дома Дональда Трампа принять участие в обсуждениях, проходящих в рамках «нормандского формата».
NewInform 03:28
Политика
Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия вчера в 08:25