Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксX5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях

К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети. 37 гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в собственности) продолжат работать под брендом "Карусель", - уточняется в пресс-релизе.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Треть гипермаркетов «Карусель» трансформируют в «Перекрестки»

РИА Новости06:30

X5 Retail трансформирует сеть гипермаркетов «Карусель» в течение двух лет

ТАСС04:49

X5 останавливает «Карусель»

Коммерсантъ03:55

X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях

Интерфакс05:17

Х5 останавливает «Карусель». Половину гипермаркетов ретейлер закроет и переформатирует в «Перекрёстки»

Фонтанка.Ру04:00

X5 откажется от половины магазинов «Карусель»

РБК04:23

Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Ведомости03:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Общество

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Технологии

Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»

Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Общество

МЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика

МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам

Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Общество

В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Политика

Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35
Политика

Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Игры

Серия Medal of Honor отправится в VR

News.ru 04:02
Авто

В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот»

В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.
SpeedMe 05:20
Политика

Зеленский оправдался за критику Макрона и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о причинах своих критических высказываний в адрес коллег во время телефонной беседы с главой США Дональдом Трампом.
Вечерняя Москва вчера в 21:16
Здоровье

Ушёл молиться в тайгу: у кузбассовца выросла жуткая опухоль на лице

У отказавшегося от профессионального медицинского лечения кузбассовца выросла большая раковая опухоль на лице, при этом болезнь перешла уже в запущенную стадию.
Ugpressa.ru вчера в 23:53
Армия и оружие

Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии

Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.
RT на русском 13:08
Гаджеты

IPhone 12 будет похож на iPhone 4

В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек вчера в 11:37
Политика

Стало известно о тайном толстом телефоне Путина

Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Происшествия

МВД и СК задержали подозреваемых в убийстве депутата в 2012 году

МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.
Известия 07:01
Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru вчера в 06:07
Общество

Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Газета.Ru 01:52
Происшествия

Адвокат Кокорина найден мертвым

Представлявшая интересы Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко написала на своей станице в социальной сети Facebook о том, что адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Юрий Ромашов был найден мертвым.
ФедералПресс 02:16
Политика

Украину хотят лишить права доступа в зал заседаний ПАСЕ

Делегацию Украины могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во время осенней сессии.
Expert.ru 11:06
Общество

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Армия и оружие

Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М

REGNUM вчера в 08:44
Футбол

Чалов: «Счастлив в ЦСКА, но мечтаю поиграть в другом чемпионате»

21-летний форвард ЦСКА Фёдор Чалов признался, что его всё устраивает в своём нынешнем клубе, но отметил, что мечтает однажды поиграть в Европе.
Sport.ru 13:00
Футбол

Кокорин приступил к тренировкам с «Зенитом-2»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выложил в Instagram фото с Кокориным в Удельном парке, где сейчас готовится вторая петербургская команда.
МР7.ру 09:46
Политика

США расширили санкции против РФ

Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Политика

США ввели санкции против Рауля Кастро

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Происшествия

Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах

Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Гаджеты

Samsung готовит упрощенную версию смартфона Galaxy Note 10

В Сети появились слухи относительно готовящегося к выходу нового смартфона Samsung Galaxy Note, который окажется дешевле актуальной версии.
Rusargument 02:13
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное