Экономика
ИнтерфаксX5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях
К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети. 37 гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в собственности) продолжат работать под брендом "Карусель", - уточняется в пресс-релизе.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Политика
Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии
На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Игры
Серия Medal of Honor отправится в VR
News.ru 04:02
Авто
В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот»
В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.
SpeedMe 05:20
Политика
Зеленский оправдался за критику Макрона и Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о причинах своих критических высказываний в адрес коллег во время телефонной беседы с главой США Дональдом Трампом.
Вечерняя Москва вчера в 21:16
Здоровье
Ушёл молиться в тайгу: у кузбассовца выросла жуткая опухоль на лице
У отказавшегося от профессионального медицинского лечения кузбассовца выросла большая раковая опухоль на лице, при этом болезнь перешла уже в запущенную стадию.
Ugpressa.ru вчера в 23:53
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии
Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.
RT на русском 13:08
Гаджеты
IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек вчера в 11:37
Политика
Стало известно о тайном толстом телефоне Путина
Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Происшествия
МВД и СК задержали подозреваемых в убийстве депутата в 2012 году
МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.
Известия 07:01
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru вчера в 06:07
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Представлявшая интересы Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко написала на своей станице в социальной сети Facebook о том, что адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Юрий Ромашов был найден мертвым.
ФедералПресс 02:16
Политика
Украину хотят лишить права доступа в зал заседаний ПАСЕ
Делегацию Украины могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во время осенней сессии.
Expert.ru 11:06
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
REGNUM вчера в 08:44
Футбол
Чалов: «Счастлив в ЦСКА, но мечтаю поиграть в другом чемпионате»
21-летний форвард ЦСКА Фёдор Чалов признался, что его всё устраивает в своём нынешнем клубе, но отметил, что мечтает однажды поиграть в Европе.
Sport.ru 13:00
Футбол
Кокорин приступил к тренировкам с «Зенитом-2»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выложил в Instagram фото с Кокориным в Удельном парке, где сейчас готовится вторая петербургская команда.
МР7.ру 09:46
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Гаджеты
Samsung готовит упрощенную версию смартфона Galaxy Note 10
В Сети появились слухи относительно готовящегося к выходу нового смартфона Samsung Galaxy Note, который окажется дешевле актуальной версии.
Rusargument 02:13
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36