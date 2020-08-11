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Ридус
Ридус

Xiaomi Mi 10 Ultra возглавил рейтинг DxOMark

Компании удалось оптимизировать аппаратную обработку снимков, что вывело смартфон в лидеры рейтинга DxOMark. В общем рейтинге Xiaomi Mi 10 Ultra набрал рекордные 130 баллов, что на два балла больше предыдущего лидера Huawei P40 Pro.В источнике
Подробнее о событии
iXBT.com

Новый король мобильной фотографии. Xiaomi Mi 10 Ultra сверг Huawei P40 Pro с пьедестала

iXBT.com09:06
RuNews24.ru

Флагманский Mi 10 Ultra официально презентован Xiaomi

RuNews24.ru12:19
MobiDevices

Xiaomi Mi 10 Ultra со 120-кратным зумом представлен официально

MobiDevices10:22
Ferra

Представлен флагманский смартфон Xiaomi с рекордной зарядкой и лучшей камерой

Ferra10:01
3DNews

Представлен юбилейный смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra с 16 Гбайт памяти, 120-Вт зарядкой и 120-кратным зумом. Цены — от $760

3DNews12:52
Astera

Премиальный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra показали на «живых» фото

Astera02:00
Megaobzor.com

Xiaomi Mi 10 Ultra показали на новом фото

Megaobzor.comвчера в 16:08

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Коммерсантъ12:36
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Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии
REGNUM13:34
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Усиление «Спартака», разогрев ЛЧ и интервью главных двойников в российском футболе. Лучшие тексты 11 августа

Фото: © Soccrates Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Panoramic / ZUMA press / Global Look Press — Туре, как и Лала, станет показывать качественный футбол, если у команды все будет выстроено.
Матч ТВ13:15

Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Lenta.ru08:21
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

Офисный рынок Петербурга побил исторический антирекорд

Во втором квартале 2020 года впервые в истории офисного рынка Петербурга объем чистого поглощения опустился ниже нуля одновременно и в бизнес-центрах класса А и класса В, и достиг рекордной отметки 48 тыс. кв. м. Ранее отрицательное чистое поглощение наблюдалось в кризисные 2009 и 2015 годы, подсчитали в JLL.
РБК Санкт-Петербург08:30
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Россия предложит Швейцарии и Гонконгу изменить соглашения по налогам

Вслед за Кипром, Люксембургом, Мальтой и Нидерландами Россия может обратиться к Швейцарии и Гонконгу с предложением изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Российская газета08:25
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42
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Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Весна05:34
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