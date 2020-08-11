Xiaomi Mi 10 Ultra возглавил рейтинг DxOMark
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Компании удалось оптимизировать аппаратную обработку снимков, что вывело смартфон в лидеры рейтинга DxOMark. В общем рейтинге Xiaomi Mi 10 Ultra набрал рекордные 130 баллов, что на два балла больше предыдущего лидера Huawei P40 Pro.В источнике
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