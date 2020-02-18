Технологии

КМВ НовостиКМВ НовостиВ Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны

Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
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с чего всё началось

Xiaomi согласилась предустанавливать российский софт на свои устройства

По словам представителя Xiaomi, практика предустановки приложений от локальных разработчиков уже тщательно отработана и активно применяется компанией. Ранее о своей готовности следовать требованиям закона о предустановке российского ПО сообщал корейский производитель электроники Samsung.
Rambler News Service05:41

Подробнее о событии

Xiaomi предустановит российские программы на устройства

Коммерсантъ07:09

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Российская газета10:15

Xiaomi готова предустанавливать российское ПО на свои устройства

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Huawei согласилась выполнять правило по предустановке российского софта

РБК09:55

В Huawei прокомментировали требования по предустановке российского софта

Rambler News Service09:11

В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Газета.Ru08:30

Xiaomi согласна на предустановку софта на гаджеты для России

ТАСС10:49
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