По словам представителя Xiaomi, практика предустановки приложений от локальных разработчиков уже тщательно отработана и активно применяется компанией. Ранее о своей готовности следовать требованиям закона о предустановке российского ПО сообщал корейский производитель электроники Samsung.

с чего всё началось

Xiaomi заявила, что согласна ставить российское ПО на свои смартфоны. Об этом RNS рассказали в пресс-службе компании. Позже на эти требования отреагировали в Huawei, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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