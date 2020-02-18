Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruXiaomi и Huawei согласились ставить российские приложения

Xiaomi заявила, что согласна ставить российское ПО на свои смартфоны. Об этом RNS рассказали в пресс-службе компании. Позже на эти требования отреагировали в Huawei, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Xiaomi согласилась предустанавливать российский софт на свои устройства

По словам представителя Xiaomi, практика предустановки приложений от локальных разработчиков уже тщательно отработана и активно применяется компанией. Ранее о своей готовности следовать требованиям закона о предустановке российского ПО сообщал корейский производитель электроники Samsung.
Rambler News Service05:41

Подробнее о событии

Xiaomi согласна на предустановку софта на гаджеты для России

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Huawei согласилась выполнять правило по предустановке российского софта

РБК09:55

Xiaomi согласилась предустанавливать российский софт на свои устройства

Rambler News Service05:41
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