Гаджеты
Lenta.ruXiaomi и Huawei согласились ставить российские приложения
Xiaomi заявила, что согласна ставить российское ПО на свои смартфоны. Об этом RNS рассказали в пресс-службе компании. Позже на эти требования отреагировали в Huawei, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
По словам представителя Xiaomi, практика предустановки приложений от локальных разработчиков уже тщательно отработана и активно применяется компанией. Ранее о своей готовности следовать требованиям закона о предустановке российского ПО сообщал корейский производитель электроники Samsung.Rambler News Service05:41
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