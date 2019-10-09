Гаджеты
РИА НовостиВ России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей. Об этом сообщает портал ixbt.com. Так, самая доступная версия новинки обладает шестью гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами флэш-памяти.
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Xiaomi привезла в Россию «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro. Названа цена
Российская газетавчера в 19:36
Технический монстр за копейки. Xiaomi привезла Redmi Note 8 Pro в Россию
Телеканал 360°07 октября в 19:47
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:24, Вашингтон
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 07 октября в 14:52
Происшествия
В Петербурге взорвалась газовая труба
Вести.Ru 00:10
Авто
В России ОСАГО подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня 07 октября в 02:43
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия 07 октября в 18:10
Шоу-бизнес
Друзья Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Один из близких друзей Анастасии, пожелавший остаться безымянным сообщил, что ее выписка «вовсе не означает хороших новостей».
Privet-Rostov.ru 00:45
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Политика
В Кремле не видели поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел поздравлений с днем рождения Владимиру Путину от глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК вчера в 07:08
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Экономика
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Известия вчера в 23:23
Политика
СМИ узнали о новом месте работы чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Экс-чиновница, глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:11
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 10:30
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52
Происшествия
Российский теннисист скончался в Москве
Российский теннисист Михаил Бирюков скончался в Москве.
Нева Спорт вчера в 11:48
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Политика
Белый дом отказался участвовать в процессе импичмента Трампа
Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что Белый дом отказывается участвовать в процессе импичмента американского главы Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 17:55
Политика
Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа
В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи, такое мнение выразил в своем Twitter министр энергетики США Рик Перри.
РИА Новости вчера в 19:45
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Футбол
Тедеско вернулся в Германию, не подписав контракт со «Спартаком»
Немецко-итальянский тренер Доменико Тедеско не стал подписывать контракт с московским футбольным клубом «Спартак» и вернулся в Германию.
News.ru вчера в 08:48
Авто
В Nissan назначили нового главу компании
Японская компания Nissan назначила нового главного исполнительного директора вместо Хирото Саикавы, который ушел в отставку в сентябре после финансового скандала.
Взгляд.ру вчера в 08:26
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 14:40
Общество
Бесплатный доступ к цифровому телевидению получили 98,4% россиян
Переход российского телевидения на цифровой формат достиг целевых показателей - бесплатно принимать в цифре 20 каналов могут 98,4% россиян, говорится в пресс-релизе Счетной палаты по итогам проверки результатов ФЦП "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".
РИА Новости 02:11
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Политика
В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению»
«Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии.
RT на русском 01:10