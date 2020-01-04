Гаджеты

REGNUMREGNUMXiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10

Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
Читать в источнике
Комментировать57
с чего всё началось
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo
 в четверг, 13 февраля.
Известия05:49

Подробнее о событии

Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10

Известия05:49

Нужен ли iPhone за 100 000 рублей? Xiaomi представила доступный флагман с лучшей камерой в мире

Life.ruвчера в 11:12

Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10

РИА Новости05:18

Xiaomi выпустила новый смартфон Mi 10 и назвала цену

Российская газета04:22

Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Lenta.ru03:12

В Xiaomi Mi 10 будут встречаться китайские экраны и дисплеи Samsung

iXBT.com04:13

Xiaomi представила новые флагманские смартфоны

ТАСС05:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Экономика

Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса

Уровень безработицы среди представителей российского среднего класса вырос в четвертом квартале 2019 года на 1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 10,9 до 11,9%.
РБК 01:00
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Авто

Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки

По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Motor вчера в 09:22
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
RT на русском 09:19
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
RT на русском вчера в 16:06
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Здоровье

В России выздоровел второй человек, заболевший коронавирусом

Второй гражданин Китая, у которого был диагностирован коронавирус 2019-nCoV, был выписан из больницы в Чите после излечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача забайкальской краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука.
Моссовет вчера в 00:28
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

RT на русском 09:33
Политика

Паралимпиец пообещал подарить Путину щенка мастифа

Один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в конституцию, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков сообщил, что хочет подарить главе государства щенка английского мастифа.
РИА Новости 09:11
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
Политика

Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков».
Украина.ру 03:07
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника

РИА Новости вчера в 10:48
Хоккей

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

КМВ Новости вчера в 13:00
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Государственные Вести вчера в 06:20
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
RT на русском 09:53
Общество

Правила перевозки багажа в поездах могут изменить

Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Общество

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Lenta.ru 07:32
Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Вести.Ru 00:35
Происшествия

Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
РБК 07:11
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
BFM.ru 09:55
Общество

Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
РБК 02:04
Авто

Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
Новые автомобили вчера в 07:53
Космос

65 лет назад началась история космодрома Байконур

Газета.Ru вчера в 01:50
Политика

Уволился министр финансов Великобритании

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку на фоне перестановок, проводимых в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона, передает Sky News.
Газета.Ru 07:12
Биатлон

Мартен Фуркад ответил на критику российской олимпийской чемпионки

Победитель семи розыгрышей Кубка мира по биатлону в общем зачете Мартен Фуркад прокомментировал интервью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой «Советскому спорту».
РБК 09:46
Экономика

Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов

Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Российская газета 11 февраля в 13:17
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное