с чего всё началось

Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.

Общество Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Общество Умер легендарный разведчик Алексей Ботян Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян, спасший Краков от уничтожения в 1945 году, передает телеканал "Россия 24".

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Политика Законопроект о горячем питании для школьников принят во втором чтении Госдума на заседании в четверг, 13 февраля, поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении младшеклассников бесплатным горячем питанием с учетом поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным.

Кино Disney уже работает над сиквелом «Аладдина» Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».

Общество Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети» Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

Общество Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус Международная организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) выступила с заявлением, в котором обвинила полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова в расизме и призвала РФС принять жесткие меры против спортсмена.

Общество В Бурятии снизился прожиточный минимум Постановлением правительства Бурятии от 7 февраля 2020 года № 62 в республике установлены новые величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил атаковать сирийские войска вне Идлиба Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил атаковать правительственные войска Сирии даже вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.

Политика Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".

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Авто Yamaha тестирует новый 270-сильный электромотор Yamaha тестирует новый блок электродвигателя с синхронным магнитом на 270 л.с. в моторном отсеке образцового спортивного автомобиля Alfa-Romeo с карбоновым баком 4c.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Политика Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.

Общество Госдума приняла закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и за работу со сведениями, представляющими гостайну.

Политика Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17 Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.