Гаджеты
REGNUMXiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
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с чего всё началось
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo в четверг, 13 февраля.Известия05:49
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Общество
Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян, спасший Краков от уничтожения в 1945 году, передает телеканал "Россия 24".
Происшествия
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Политика
Законопроект о горячем питании для школьников принят во втором чтении
Госдума на заседании в четверг, 13 февраля, поддержала во втором чтении законопроект об обеспечении младшеклассников бесплатным горячем питанием с учетом поправок, предложенных президентом России Владимиром Путиным.
Кино
Disney уже работает над сиквелом «Аладдина»
Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Общество
Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
Международная организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) выступила с заявлением, в котором обвинила полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова в расизме и призвала РФС принять жесткие меры против спортсмена.
Общество
В Бурятии снизился прожиточный минимум
Постановлением правительства Бурятии от 7 февраля 2020 года № 62 в республике установлены новые величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил атаковать сирийские войска вне Идлиба
Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил атаковать правительственные войска Сирии даже вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Политика
Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".
Политика
В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Общество
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
Авто
Yamaha тестирует новый 270-сильный электромотор
Yamaha тестирует новый блок электродвигателя с синхронным магнитом на 270 л.с. в моторном отсеке образцового спортивного автомобиля Alfa-Romeo с карбоновым баком 4c.
Происшествия
В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Общество
Госдума приняла закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и за работу со сведениями, представляющими гостайну.
Футбол
Андрей Тихонов: «То, что я хотел увидеть от „Спартака“, я не увидел. Команда еще до конца не поняла, что хочет Тедеско»
Эксперты «Матч ТВ» Андрей Тихонов и Андрей Талалаев в прямом эфире поделились мнением о выступлении «Спартака» на Кубке Париматч Премьер и готовности команды к возобновлению РПЛ.
Политика
Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17
Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Футбол
Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге
«Екатеринбург Арена» примет финал Кубка России- 2019/20. Такое решение сегодня приняли во время заседания исполкома РФС.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Шоу-бизнес
Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети
После чего Плаксина обронила загадочную фразу, которая впоследствии вызвала споры в Сети.