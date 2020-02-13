Гаджеты
ИзвестияXiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo в четверг, 13 февраля. Mi 10 и Mi 10 Pro получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340 на 1080 пикселей, отмечает портал ixbt.com.
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с чего всё началось
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo в четверг, 13 февраля.Известия05:49
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