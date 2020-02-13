с чего всё началось

Китайская компания Xiaomi официально представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo в четверг, 13 февраля. Mi 10 и Mi 10 Pro получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340 на 1080 пикселей, отмечает портал ixbt.com.

Здоровье Врачи перечислили необходимые организму «калорийные бомбы» Многие продукты являются очень калорийными и содержат много жира, однако эксперты в области питания рекомендуют обязательно включать их в рацион.

Общество Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.

Политика Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.

Футбол Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.

Общество Суд заочно арестовал бизнесмена Минца за растрату Пока что Минц находится за пределами России. Также в международный розыск по аналогичным обвинениям объявлены двое его сыновей.

Шоу-бизнес Старший внук Елизаветы II объявил о разводе Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой Отам Келли после 12 лет брака.

Общество Правила перевозки багажа в поездах могут изменить Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".

Происшествия Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.

Общество В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.