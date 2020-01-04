с чего всё началось

Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Политика В Госдуме заявили о продвижении силами НПО идеи легализации наркотиков Около десяти неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.

Наука Рак развивается из-за воздействия ряда патогенов Всего было рассмотрено 38 типов рака, среди которых были найдены 23 вида патогенов, встречающихся у 356 пациентов.

Происшествия Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Политика США ввели санкции против трех российских организаций США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.

Авто Появились первые изображения нового Renault Logan Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.

Общество Участница конкурса «Краса России» избила таксиста Фитнес-тренер и участница конкурса «Краса России» Яна Данькова накричала на таксиста и ударила его за то, что тот отказался вести ее в нужное место.

Происшествия Экс-министр культуры Мордовии арестован по делу о мошенничестве Суд арестовал бывшего министра культуры Мордовии, который был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Общество Ляйсан Утяшева пожаловалась на питание в США Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась в своем Instagram проблемами, с которыми она столкнулась в Майами.

Происшествия В ДТП под Псковом погибли 8 человек В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.

Общество Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым Государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно, заявил министр юстиции страны Олег Слижевский.

Политика Мишустин предложил оптимизировать штат министерств и ведомств Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил министерства и ведомства до 1 апреля представить предложения по оптимизации структуры и численности своих организаций, передает «Интерфакс».