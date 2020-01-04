Гаджеты
REGNUMXiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo в четверг, 13 февраля.Известия05:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:41, Ашберн
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Общество
Поправки о расширении программы маткапитала внесли в Госдуму
В Госдуму поступили поправки, предложенные президентом России Владимиром Путиным в части расширения программы материнского капитала.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Биатлон
Фуркад собрался судиться с Резцовой
Наука
Рост квантовых возмущений в ранней Вселенной был оценен физиками
Специалистам удалось построить численную модель роста неоднородностей из квантовых флуктуаций в границах теории инфляционного расширения.
Политика
В Госдуме заявили о продвижении силами НПО идеи легализации наркотиков
Около десяти неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.
Наука
Рак развивается из-за воздействия ряда патогенов
Всего было рассмотрено 38 типов рака, среди которых были найдены 23 вида патогенов, встречающихся у 356 пациентов.
Происшествия
Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи
Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Общество
Участница конкурса «Краса России» избила таксиста
Фитнес-тренер и участница конкурса «Краса России» Яна Данькова накричала на таксиста и ударила его за то, что тот отказался вести ее в нужное место.
Происшествия
Экс-министр культуры Мордовии арестован по делу о мошенничестве
Суд арестовал бывшего министра культуры Мордовии, который был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Финансы
Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США
Годовая инфляция в России в январе 2020 года оказалась ниже, чем в США, следует из данных Росстата и американского Минтруда.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Общество
Ляйсан Утяшева пожаловалась на питание в США
Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась в своем Instagram проблемами, с которыми она столкнулась в Майами.
Хоккей
«Спартак» на выезде обыграл «Салават Юлаев»
Армия и оружие
В США транспортные корабли оказались «ржавыми консервными банками»
Дениз Крепп, бывший работник Минтранса Соединенных Штатов, считает, что нынешние транспортные судна страны являются «ржавыми консервными банками».
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Общество
Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым
Государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно, заявил министр юстиции страны Олег Слижевский.
Политика
Мишустин предложил оптимизировать штат министерств и ведомств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил министерства и ведомства до 1 апреля представить предложения по оптимизации структуры и численности своих организаций, передает «Интерфакс».
Общество
В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал «Известиям» новость о том, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей
Лена Ленина выбрала для церемонии роскошное платье от ливанского бренда Zuhair Murad. Стоимость наряда – порядка 10 млн рублей.
Армия и оружие
Начальник генштаба ВС РФ обсудил Идлиб с турецким коллегой
Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.
Футбол
Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»
На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас.