Гаджеты

REGNUMREGNUMXiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10

Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
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Китайская компания Xiaomi официально представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo
 в четверг, 13 февраля.
Известия05:49

Подробнее о событии

Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10

Известия05:49

Xiaomi представила новые флагманские смартфоны

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Свершилось. Xiaomi Mi 10 представлены официально

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Нужен ли iPhone за 100 000 рублей? Xiaomi представила доступный флагман с лучшей камерой в мире

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Рост квантовых возмущений в ранней Вселенной был оценен физиками

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Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи

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Российская газета 05:45
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Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

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RT на русском 09:33
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
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В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
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США ввели санкции против трех российских организаций

США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
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RT на русском 11:28
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Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США

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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Продажи автомобилей в Китае в январе упали на 18%

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Дениз Крепп, бывший работник Минтранса Соединенных Штатов, считает, что нынешние транспортные судна страны являются «ржавыми консервными банками».
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В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
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Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым

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Мишустин предложил оптимизировать штат министерств и ведомств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил министерства и ведомства до 1 апреля представить предложения по оптимизации структуры и численности своих организаций, передает «Интерфакс».
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Начальник генштаба ВС РФ обсудил Идлиб с турецким коллегой

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Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»

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