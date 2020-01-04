Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruXiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
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Xaiomi представила флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro

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Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10

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Xiaomi похвасталась тем, сколько потратила на НИОКР в прошлом году

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Нужен ли iPhone за 100 000 рублей? Xiaomi представила доступный флагман с лучшей камерой в мире

Life.ruвчера в 11:12
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 05:36, Ашберн
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FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) считает фото, опубликованное футболистом Дмитрием Тарасовым в Instagram, проявлением расизма.
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В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Сирии. В Кремле оценили вероятность непосредственного вмешательства США в ситуацию в Идлибе.
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Политика

Кремль допустил «чудеса изощренности» в опросе россиян об Украине

В Кремле не знают, как именно проводился опрос, показавший, что отношение россиян к Украине вновь начало ухудшаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Умер советский разведчик Алексей Ботян

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Общество

Российским водителям выписывают все больше штрафов

За год количество штрафов для водителей выросло на 14 млн рублей и составило 142,1 млн, пишут "Известия" со ссылкой на МВД.
Вести.Ru 04:24
Происшествия

Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
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Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Авто

Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России

На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Tvoe-avto.com вчера в 15:25
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Интерфакс 05:07
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У саратовских застройщиков возникли проблемы с эскроу-счетами

Председательствующий Александр Санинский напомнил, что для решения проблемы возникновения обманутых дольщиков были введены эскроу-счета.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:09
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru 03:58
Экономика

Центробанк намерен продать правительству свой пакет акций Сбербанка

Центробанк пока владеет блокирующим пакетом акций Сбербанка - в 52,3% обыкновенных акций.
Новые Известия 11 февраля в 10:35
Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

РБК 03:12
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Даниил Медведев: Играл недостаточно хорошо, чтобы победить

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом матче в Роттердаме.
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Гол Овечкина в ворота «Финикса» признали лучшим в истории НХЛ

Известия вчера в 15:47
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В Android-клавиатуре Google появился конструктор эмодзи

У пользователей Gboard - виртуальной клавиатуры Google для Android - появилась возможность самим создавать новые эмодзи, скрещивая одни смайлики с другими.
Вести.Ru вчера в 11:44
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Прокуратура проверит информацию о вызове врача ребёнку с 327-го раза

Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребёнку в Златоусте с 327-го раза, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге

Mossovetinfo.ru – Финал Кубка России по футболу 2019-2020 года пройдет в Екатеринбурге, соответствующее решение принято на заседании Исполкома Российского футбольного союза в четверг, 13 февраля.
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Армия и оружие

Будапештская операция: 75 лет назад была освобождена столица Венгрии

75 лет назад - 13 февраля 1945 года советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Венгрии - Будапешт.
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Хохлов: не в обиду Комличенко, но в моём списке были другие нападающие

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Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

Вести.Ru 04:51
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Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
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Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
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Раскрыты три неизвестные особенности новых Samsung Galaxy S20

В микроблоге Twitter раскрыты три неизвестные особенности новых смартфонов Samsung Galaxy S20, о которых не упомянули во время официальной презентации.
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Disney снимет сиквел «Аладдина»

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Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
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Армия и оружие

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.
Радио Маяк вчера в 14:49
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Алексей Гордеев избран на пост вице-спикера Госдумы

Госдума приняла постановление об избрании на пост вице-спикера депутата от «Единой России» Алексея Гордеева, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
REGNUM 04:33
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Фуркад резко ответил на высказывания Резцовой

Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на высказывания трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, заявившей, что он и представители сборной Норвегии часто побеждают с помощью медицинских препаратов.
RT на русском 05:07
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