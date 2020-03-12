Гаджеты
РИА НовостиXiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max
Китайская компания Xiaomi провела онлайн-презентацию новых смартфонов Note 9 Pro и Note 9 Pro Max, сообщил портал 3Dnews. Отмечается, что модель будет доступна в цветовых исполнениях Aurora Blue (синий), Glacier White (белый) и Interstellar Black (черный).
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В интернете распространили информацию о характеристиках Redmi Note 9 Pro
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Комментарии
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Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
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Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
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Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен, сообщается в официальном аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter.
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Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.
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Корвет «Гремящий» возвращается на Балтику
10 марта корвет "Гремящий", проходивший государственные ходовые испытания на Северном флоте, начал межфлотский переход на Балтику.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
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В «нефтяную войну» против России вступили Ирак, Кувейт и ОАЭ
Еще три страны-участника Организации экспортеров нефти ОПЕК намерены объявить нефтяную войну России.
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Курс доллара превысил 75 рублей
Москва, 12 марта 2020, 14:42 — REGNUM Курс доллара на торгах 12 марта повышался выше отметки в 75 рублей за доллар.
Экономика
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ
Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки во Францию, Испанию, Германию, Италию и обратно из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Украина не может в одиночку остановить войну в Донбассе — Зеленский
Киев, 12 марта 2020, 13:59 — REGNUM Украина не может остановить войну в Донбассе в одностороннем порядке, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время представления системы фиксации нарушений в сфере безопасности дорожного движения, сообщило 12 марта информационное агентство УНИАН.
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Супруги сделали перерыв в гастролях и решили отдохнуть. Для путешествия они выбрали Дубай.
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Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
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Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Наука
Останки самого маленького динозавра найдены в янтаре
Палеонтологи нашли в бирманском янтаре останки самого крошечного динозавра - древний родственник птиц имел череп длиной в 15 мм.
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Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева на Первом канале
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Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
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За поправки в Конституцию намерены проголосовать 64% россиян
В поддержку предложенных изменений в Конституцию России планируют проголосовать 64% жителей России, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного 11 марта.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
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Семак назвал ситуацию с коронавирусом «форс-мажором»
Семак обратил внимание, что на сегодняшний день есть региональные решения, например, в Москве и в Татарстане, а что касается Петербурга, то таких решений нет.
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Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
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«Салават» даже без Сошникова обыграл «Авангард» в плей-офф КХЛ
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Коронавирус в спорте: УЕФА приостановит Лиги чемпионов и Лигу Европы
Цюрих, Швейцария, 12 марта 2020, 16:45 — REGNUM Согласно сообщениям журналист Николо Скира, УЕФА приняла решение приостановить проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса.
Армия и оружие
Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию
«АвтоВАЗ» дополнил «люксовые» комплектации LADA Vesta сиденьями и задним диваном с комбинированной обивкой из эко-кожи и алькантары.