Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиXiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max

Китайская компания Xiaomi провела онлайн-презентацию новых смартфонов Note 9 Pro и Note 9 Pro Max, сообщил портал 3Dnews. Отмечается, что модель будет доступна в цветовых исполнениях Aurora Blue (синий), Glacier White (белый) и Interstellar Black (черный).
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Xiaomi официально представила смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max

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Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
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