Гаджеты
AsteraПредставили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Как рассказали представители бренда, в смартфоне реализовали дизайн с названием Aura Balance. Модель получила 6,67-дюймовый экран с врезанной в него камерой для селфи. То есть Redmi Note 9 Pro Max стал самым большим смартфоном линейки.
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В интернете распространили информацию о характеристиках Redmi Note 9 Pro
Актуальные Новостивчера в 17:43
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:29, Россия
Комментарии
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В России продажи туров за рубеж упали на 60%
В России продажи туров за рубеж из-за пандемии коронавируса только в последние дни упали на 60 процентов.
Происшествия
Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео
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В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Общество
В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы
Столичные власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве, рассказал мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Песков: Путин ничего не говорил об участии в выборах 2024 года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин ничего не говорил о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году.
Политика
Госдума утвердила во втором чтении поправки в Конституцию
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, утвердили во втором чтении поправки в Конституцию.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Общество
Турция перенесет начало туристического сезона
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Политика
Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян
Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Футбол
УЕФА объявит о переносе Евро на 2021 год
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о том, что Евро-2020 будет перенесен на 2021 год, сообщает L'Equipe.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Здоровье
В Перми госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
В пермскую инфекционную больницу помещен мужчина, который возможно заражен коронавирусом. 10 марта он вернулся из Франции.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Общество
Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов
Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Происшествия
Полмиллиона литров крови выплеснулось на улицы аргентинского города
По данным местного издания 24con.com, объем выплеснувшихся биологических отходов составлял около 500 тысяч литров.
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Футбол
Гари Линекер — о пародии игроков «ПСЖ» на Холанда: «Это непрофессионально»
Английский журналист и бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на поведение игроков «ПСЖ» после победы над дортмундской «Боруссией» (2:0) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри устроили прощальный обед
Супруги устроили прощальный обед для команды сотрудников из пятнадцати человек. Герцоги поблагодарили их за верную службу.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada
Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в России отзыву подлежат 12 192 автомобилей Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, которые были реализованы в период с сентября 2019 года по настоящее время.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Финансы
Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке
Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.