Как рассказали представители бренда, в смартфоне реализовали дизайн с названием Aura Balance. Модель получила 6,67-дюймовый экран с врезанной в него камерой для селфи. То есть Redmi Note 9 Pro Max стал самым большим смартфоном линейки.

Происшествия В коронавирусной больнице в Москве умер пациент Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Музыка Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.

Политика Песков: Путин ничего не говорил об участии в выборах 2024 года Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин ничего не говорил о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году.

Политика Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.

Энергетика Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Политика Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.

Шоу-бизнес Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Общество «Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.

Авто АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в России отзыву подлежат 12 192 автомобилей Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, которые были реализованы в период с сентября 2019 года по настоящее время.