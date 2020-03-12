Гаджеты

AsteraAsteraПредставили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Как рассказали представители бренда, в смартфоне реализовали дизайн с названием Aura Balance. Модель получила 6,67-дюймовый экран с врезанной в него камерой для селфи. То есть Redmi Note 9 Pro Max стал самым большим смартфоном линейки.
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Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9

ТАСС14:12

Xiaomi официально представила смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max

Известия13:20

В интернете распространили информацию о характеристиках Redmi Note 9 Pro

Актуальные Новостивчера в 17:43

Доступные новинки Xiaomi представлены официально

Вести.Ru12:35

Xiaomi представила «бюджетного зверя» Redmi Note 9 Pro и назвала цену

Российская газета10:43

В Сеть попали кадры Xiaomi Redmi Note 9 Pro за несколько часов до анонса

ФАН07:21

Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max

РИА Новости12:46
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:29, Россия

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В России продажи туров за рубеж упали на 60%

В России продажи туров за рубеж из-за пандемии коронавируса только в последние дни упали на 60 процентов.
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Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео

Известия вчера в 12:08
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В коронавирусной больнице в Москве умер пациент

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru 14:58
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В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы

Столичные власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве, рассказал мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.
РБК 15:16
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Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru 14:24
Экономика

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:02
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Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
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Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 13:40
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В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:49
Политика

Песков: Путин ничего не говорил об участии в выборах 2024 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин ничего не говорил о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году.
РЕН ТВ 09:40
Политика

Госдума утвердила во втором чтении поправки в Конституцию

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, утвердили во втором чтении поправки в Конституцию.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru 14:17
Энергетика

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 14:52
Общество

Турция перенесет начало туристического сезона

Общественное телевидение России 06:50
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 09:48
Политика

Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян

Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Lenta.ru 12:40
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
ТАСС 09:55
Шоу-бизнес

Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

С формулировкой "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ акционерного общества "Первый канал" Юрию Аксюте.
Газета.Ru 10:51
Футбол

УЕФА объявит о переносе Евро на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о том, что Евро-2020 будет перенесен на 2021 год, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 15:06
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 11:30
Здоровье

В Перми госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

В пермскую инфекционную больницу помещен мужчина, который возможно заражен коронавирусом. 10 марта он вернулся из Франции.
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Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС 02:33
Общество

Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов

Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ 13:31
Происшествия

Полмиллиона литров крови выплеснулось на улицы аргентинского города

По данным местного издания 24con.com, объем выплеснувшихся биологических отходов составлял около 500 тысяч литров.
Вести.Ru 10:30
Общество

«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Вести.Ru 12:37
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Гари Линекер — о пародии игроков «ПСЖ» на Холанда: «Это непрофессионально»

Английский журналист и бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на поведение игроков «ПСЖ» после победы над дортмундской «Боруссией» (2:0) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Меган Маркл и принц Гарри устроили прощальный обед

Супруги устроили прощальный обед для команды сотрудников из пятнадцати человек. Герцоги поблагодарили их за верную службу.
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АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada

Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в России отзыву подлежат 12 192 автомобилей Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, которые были реализованы в период с сентября 2019 года по настоящее время.
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Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 16:31
Финансы

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
Lenta.ru 09:03
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