Китайская компания Xiaomi анонсировала сегодня, 24 сентября, в Пекине сразу несколько своих новых продуктов, в том числе и концептуальный смартфон Mi MIX Alpha, который, по словам представителей компании, является выражением представлений Xiaomi о будущем телефонов в эпоху 5G.

Политика Сенцов захотел пожать руку Путину Напомним, Сенцов был освобождён и передан Украине в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом 7 сентября.

Политика Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон будет продолжать блокировать помощь Украине до тех пор, пока Европа не начнет выделять больше средств.

Игры Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.

Футбол Алана Мамаева анонсировала интервью с мужем Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети анонсировала выход интервью с супругом.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Происшествия В Саратове вводят усиленные наряды ДПС В ГАИ дали пояснение, что сотрудники ДПС будут работать по всем нарушениям ПДД в местах, которые максимально приближены к школам и детсадам, а также на опасных аварийных участках.

Футбол Месси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси.

Путешествия Минкульт хочет ограничить количество туристов из Китая в Царском селе Замминистра культуры РФ Алла Манилова поручила заняться регуляцией турпотоков в музее-заповеднике "Царское село", например, ввести дни посещений для гостей из Китая, чтобы туристы из России тоже имели возможность попасть в Екатерининский дворец.

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