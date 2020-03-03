Гаджеты

UfaTime.ruUfaTime.ruXiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3

Китайская компания Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3, созданный на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865. Аппарат получил до 12 гигабайт оперативной памяти LPDDR5 и модем X55 для поддержки сетей связи пятого поколения.
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