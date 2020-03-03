Гаджеты
AsteraXiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3
Точнее было представлено два аппарата Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro. Технически смартфоны одинаковые, но отличаются диагональю экрана и размером аккумулятора. В Black Shark 3 установлен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц.
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Xiaomi представил смартфон для игр с механическими переключателями Black Shark 3
Территория новостей29 февраля в 01:01
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
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