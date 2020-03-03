Гаджеты

AsteraAsteraXiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3

Точнее было представлено два аппарата Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro. Технически смартфоны одинаковые, но отличаются диагональю экрана и размером аккумулятора. В Black Shark 3 установлен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Xiaomi выпустила самый мощный смартфон по невысокой цене. Чем он хорош

Российская газета13:50

Xiaomi показала мощнейший «игрофон»

Вести.Ru13:16

Xiaomi официально представила геймерский смартфон Black Shark 3

Дни2412:39

Xiaomi представила самый мощный смартфон

Мой Брянск12:49

Xiaomi презентовала свой самый мощный смартфон

Телеканал 360°12:33

Xiaomi представила самый мощный смартфон

Lenta.ru10:49

Xiaomi представил смартфон для игр с механическими переключателями Black Shark 3

Территория новостей29 февраля в 01:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 17:42, Ашберн

Комментарии

Киберспорт

Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games

Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
МонаВиста вчера в 06:27
Общество

В России создадут новый полицейский бронеавтомобиль

Первоначальные испытания двух опытных образцов нового семейства бронемашин «Атлет» уже завершены.
RuNews24.ru 06:01
Здоровье

Доктор Мясников объяснил пользу коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», призвал не бояться распространения китайского коронавируса SARS-CoV-2 по миру.
Lenta.ru 09:29
Политика

Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Lenta.ru 15:46
Политика

Германия планирует передать России данные о советских военнопленных

Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях.
РИА Новости 16:47
Политика

Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией

Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией.
РБК 16:46
Биатлон

Адвокат заявил о признании МОК подписей Родченкова поддельными

Накануне CAS принял заявление защиты российских биатлонисток о том, что в документах, предоставленных МОК по этому делу, стоят поддельные подписи Родченкова.
РБК 09:17
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
Экономика

Кудрин назвал прогноз роста экономики РФ в 2020 году оптимистичным

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным правительственный прогноз о темпах роста российской экономики в 2020 году.
News.ru вчера в 06:21
Общество

Мошенники стали чаще воровать баллы со скидочных карт россиян

Количество случаев хищения баллов со скидочных карт россиян резко возросло.
Газета.Ru 01:22
Армия и оружие

Шойгу: ВМФ получит пять подводных лодок в текущем году

В 2020 году Объединенной судостроительной корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
ТК Звезда 04:02
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

RT на русском 11:43
Футбол

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии после поражения от «Челси»

В матче 1/8 Кубка Англии «Челси» обыграл на домашнем поле «Ливерпуль» со счетом 2:0.
РБК 17:27
Общество

Арестованный экс-министр Абызов решил жениться

РБК 08:12
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Суть событий 00:55
Наука

Нервные клетки подружили напечатанные мышцы с организмом

Американские медики смогли ускорить интеграцию напечатанных мышц в живое тело, снабдив их при создании нервными клетками.
N+1 03:38
Шоу-бизнес

Жена Овечкина сообщила пол будущего ребенка

Стал известен пол будущего ребенка семьи Овечкиных.
Bookmaker-ratings.ru 14:53
Музыка

На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big

Ведомости вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Газета.Ru 07:35
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".
ТАСС 13:19
Игры

Death Stranding выйдет на ПК в начале июня

News.ru 01:40
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом»

Реальное время 14:29
Здоровье

ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
РБК 13:41
Культура

Михаил Швыдкой: у нас в голове все равно существует «блатняк»

Московский театр мюзикла готовит премьеру — "ПраймТайм", идея которого принадлежит его художественному руководителю Михаилу Швыдкому.
ТАСС 01:00
Экономика

Фактор для брокера

Финансовые группы БКС и «Финам» заявили о планах по запуску факторинга.
Коммерсантъ 17:28
Хоккей

Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Sports.ru 12:10
Политика

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 15:10
Политика

Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
РИА Новости 14:27
Футбол

Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Спорт-Экспресс 12:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное