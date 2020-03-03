Гаджеты
iXBT.comИгровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3
Сегодня компания Black Shark, которая является игровым подразделением компании Xiaomi, официально анонсировала геймерский смартфон Black Shark 3. Также был представлен Black Shark 3 Pro, об особенностях которого вы можете прочитать в отдельной заметке.
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Комментарии
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Финансы
Рубль продолжает рост после неожиданного снижения ставки ФРС США
Неожиданное решение ФРС США снизить базовую учетную ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%, ускорило коррекционный рост российской валюты.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Экономика
Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
Политика
Пентагон оценил вероятность военного конфликта с Россией в Арктике
Вероятность настоящего физического столкновения США и России в арктическом регионе пока маловероятна, заявил 3 марта и.о. замминистра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Гаджеты
Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android
В общей сложности уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android.
Авто
Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену
Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
Армия и оружие
Кузбасс впервые примет военные учения с участием восьми стран
Спорт
Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ
Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
Здоровье
Названа категория людей с низким риском заражения коронавирусом
Общее число зараженных вне Китая достигло 10 566 человек в 72 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1792 новых случая заражения.
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова приняла участие в модном показе Канье Уэста
Вчера в Париже состоялся показ новой коллекции одежды Канье Уэста, в котором приняла участие российская модель Алеся Кафельникова.
Политика
Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины
Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Общество
Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч
В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
Политика
Байден побеждает на праймериз в «супервторник»
В США подводят итоги «супервторника» — первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд, которые проходят в 14 штатах.
Гаджеты
Частный детектив МакКивер проверил «шпионские возможности» Samsung Galaxy S20 Ultra
Сыщик вместе с журналистами The Wall Street Journal устроил три теста для сравнения качества съёмки Samsung Galaxy S20 Ultra с камерами Sony HDR-CX190, Nikon P100 и смартфоном iPhone 11 Pro Max.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Игры
Death Stranding на PC получила защиту Denuvo
Культура
Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ
Политика
Трамп поговорил по телефону с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с лидером террористического движения «Талибан» (запрещено в России).
Общество
В Румынию без объяснения причин не пустили российского ученого
Власти Румынии не пустили в страну без объяснения причин российского исследователя-лингвиста Алексея Умнова-Денисова.
Биатлон
МОК дал ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором он сообщает о подлинности подписей под показаниями по допинговым делам экс-биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает ТАСС.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.