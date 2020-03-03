Гаджеты

iXBT.comiXBT.comИгровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3

Сегодня компания Black Shark, которая является игровым подразделением компании Xiaomi, официально анонсировала геймерский смартфон Black Shark 3. Также был представлен Black Shark 3 Pro, об особенностях которого вы можете прочитать в отдельной заметке.
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