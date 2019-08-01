Гаджеты

ИзвестияИзвестияXiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон

Китайский производитель Xiaomi анонсировал смартфон Mi Mix Alpha с уникальным дисплеем. Презентация гаджета состоялась 24 сентября, трансляция велась на YouTube-канале компании.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Xiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон

Известия08:54

Xiaomi выпустила телефон за 180 тысяч рублей

Lenta.ru06:32

Xiaomi представила необычный смартфон за 180 тысяч рублей

ФАН08:43

Xiaomi презентовала необычный смартфон. Экран покрывает его целиком

Телеканал 360°08:29

Xiaomi представила смартфон за 179 тысяч рублей

Говорит Москва08:52

Xiaomi показала смартфон Mi Mix Alpha с камерой на 108 Мп за 180 тыс. рублей

Life.ru05:54

Xiaomi показала самый необычный смартфон Mi Mix Alpha по безумной цене

Российская газета05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:58, Вашингтон
Политика

Киселев заявил о разочаровании от интервью с Дудем

На форуме Союза журналистов в Сочи генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о своих впечатлениях от интервью, которое с ним провел журналист Юрий Дудь.
РБК 07:04
Политика

Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:06
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Политика

Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета

Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства певца Михаила Круга

Инфорос вчера в 04:57
Политика

Кремль отреагировал на невыдачу виз США российским дипломатам

Невыдача Вашингтоном виз российским дипломатам требует жестких мер как со стороны Москвы, так и со стороны Организации Объединенных Наций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 сентября.
Красная весна 07:32
Политика

В ближайшее время суд Испании примет решение о перезахоронении Франко

24 сентября Верховный суд Испании должен принять решение о перезахоронении останков каудильо Франсиско Франко, на котором настаивает правительство Испании, находящееся у власти с июня 2018 года.
REGNUM 05:27
Политика

Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей

Украина не планирует забирать военные корабли, оставшиеся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года.
ТАСС 06:01
Происшествия

Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае

Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Происшествия

Ушедший в отставку мэр Новокуйбышевска скончался от ранения в грудь

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался на операционном столе спустя сутки после того, как с него были сняты полномочия.
Вести.Ru 03:40
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет

Травма детства не помешала Деми Мур стать одной из самых успешных актрис Голливуда 1990-х годов, благодаря ролям в фильмах "Привидение", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Если бы стены могли говорить", "Солдат Джейн".
Московский Комсомолец 07:20
Политика

Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Происшествия

В Кирове предотвращено массовое убийство в школе

Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском 05:56
Волейбол

Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу

Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 16:52
Армия и оружие

Итальянцы разработают систему запуска спутников с помощью истребителей

N+1 06:29
Политика

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Футбол

РФС ответил на сообщения об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Новый допинговый скандал, как сообщали СМИ, может привести к отстранению сборной России от летней Олимпиады 2020 года в Токио.
РБК 07:24
Здоровье

Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше

Вести.Ru 00:55
Кино

Джона Хилл сыграет злодея в «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном

Кinomania 05:29
Происшествия

Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена

Спасатели эвакуировали людей с горевшей у острова Итуруп плавбазы "Петр Житников", сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.
РИА Новости вчера в 22:31
Политика

В Крыму выдвинули условие для установления морской границы с Украиной

Ранее украинское госучреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией об установлении морской границы, напоминает RT.
URA.Ru 07:32
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Гаджеты

Google запустила подписку для игр и приложений Play Pass

Компания Google запускает новый сервис под названием «Google Play Pass». Стоимость подписки на новый сервис составляет $4,99 в месяц.
MobiDevices 08:10
Происшествия

Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги

News.ru вчера в 13:57
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Экономика

В Греции отдыхают 50 тысяч клиентов обанкротившегося Thomas Cook

В Греции находятся почти 50 тысяч туристов обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, начался процесс их возвращения на родину, передает телеканал Skai слова министра туризма Греции Хариса Теохариса.
МИР 24 вчера в 04:03
Происшествия

В Саратове вводят усиленные наряды ДПС

В ГАИ дали пояснение, что сотрудники ДПС будут работать по всем нарушениям ПДД в местах, которые максимально приближены к школам и детсадам, а также на опасных аварийных участках.
RuNews24.ru 05:51
Авто

Сбербанк начнет продавать автомобили

Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty 02:28
Игры

Перепродажу игр в Steam сочли катастрофой для индустрии развлечений и нарушением законов ЕС

По мнению главы ISFE, если в Steam появится функция перепродажи, это ударит по индустрии, поскольку объёмы инвестиций в игры и другие цифровые развлечения упадут.
Игромания.ру вчера в 15:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное