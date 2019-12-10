Дочерний бренд Xiaomi Redmi во вторник, 10 декабря, представил смартфон Redmi K30, который компания позиционирует как «убийцу флагманов». Запись презентации опубликована на YouTube.

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