Гаджеты
ВедомостиXiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов — Mi Watch, говорится в сообщении компании. У часов сенсорный экран с диагональю в 1,78 дюйма. Компания заявляет, что часы смогут работать на одной зарядке до 36 часов.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Общество
На Украине возбудили дело из-за кражи материалов о Майдане
Расследование начато на основании заявления о краже двух томов дела о расстрелах сотрудников правоохранительных органов во время событий на Майдане в 2013-2014 годах в Киеве.
Lenta.ru 07:36
Общество
Температурный рекорд по теплу побит в Москве 5 ноября
Пятое ноября в Москве стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, температура достигла показателя 10,6 градусов тепла в полдень.
ТАСС 05:21
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 03 ноября в 15:41
Армия и оружие
Тульский «Метис» оторвал башню южнокорейской Т-155 Firtina
Московский Комсомолец 05:51
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 03 ноября в 12:29
Игры
В World of Warcraft планируют добавить поддержку трассировки лучей
CyberSport.ru вчера в 10:37
Политика
Песков прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату
В понедельник Америка официально заявила о том, что покидает Парижское соглашение. Соответствующее письмо было направлено в ООН.
УтроNews 06:50
Музыка
Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»
ТК Звезда вчера в 07:30
Политика
Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
Известия 06:57
Игры
AMD и NVIDIA выпустили новые драйвера специально для Red Dead Redemption 2
Компани AMD и Nvidia выпустили обновление к драйверам, которые повышают производительность ПК-версии игры Red Dead Redemption 2. Об этом сообщил портал DSOGaming.
REGNUM 07:28
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
РИА Новости 06:23
Политика
США до сих пор не могут заменить российские ракетные двигатели РД-180
Вывод в космос важных объектов национальной безопасности США до сих пор осуществляется российскими ракетными двигателями РД-180, сообщает 2 ноября National Interest.
Красная весна 05:02
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому нельзя принимать аспирин
Мясников подчеркнул, что нельзя принимать аспирин для профилактики сердечных болезней. Дело в том, что повышается риск кровоизлияния в мозг.
Цензуры.Нет вчера в 02:14
Происшествия
При получении взятки арестовали первого замглавы Новотроицка
Первого заместителя главы Новотроицка Артема Липатова арестовали 5 ноября при получении взятки.
РИА Оренбуржье 06:05
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Энергетика
Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Известия 06:37
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Интернет
Компания Facebook показала свой новый логотип
Согласно информации компании, обновленный логотип будет представлен в надписи from Facebook, которая находится на стартовых страницах приложения Instagram, мессенджера WhatsApp и других ее продуктов.
iReactor вчера в 21:20
Происшествия
Галкин избежал допроса по делу о покушении на Киркорова
Следователи отказались привлекать Максима Галкина и Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале летом 2017 года.
Уралинформбюро 01:14
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Политика
Штайнмайер отметил вклад Горбачева в объединение ФРГ и бывшей ГДР
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил бывшего президента СССР Михаила Горбачева за его вклад в воссоединение Германии.
РЕН ТВ 06:24
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила четвертую беременность
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова официально подтвердила четвертую беременность.
Газета.Ru 05:43