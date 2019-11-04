Гаджеты

ВедомостиВедомостиXiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании. У часов сенсорный экран с диагональю в 1,78 дюйма. Компания заявляет, что часы смогут работать на одной зарядке до 36 часов.
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Китайская компания Xiaomi представила свои первые так называемые «умные» часы

Эхо Москвы12:03

Xiaomi представила свои первые смарт-часы

ТАСС09:26

Xiaomi представила свои первые «умные» часы

РБК06:35

Копия популярного решения. Xiaomi Mi Watch — не конкурент часам Apple

Телеканал 360°08:38

Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Ведомости07:32

Xiaomi представила свои первые умные часы

РИА Новости08:30

Бесполезный NFC, 1 ГБ ОЗУ и толщина в 12 мм. Все подробности про Xiaomi Mi Watch

iXBT.com06:36
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Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
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СМИ назвали гонорары российских звезд за корпоративы

Полина Гагарина стала одной из самых востребованных отечественных певиц: один корпоратив исполнительницы в декабре обойдется заказчикам в 3,5 млн рублей.
Известия 07:36
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Происшествия

В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Музыка

Приз MTV за лучшего артиста из России получила украинская певица Maruv

РЕН ТВ вчера в 07:01
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Игры

Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках

В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Культура

Умер российский актер Петр Смидович

Российский актер Петр Смидович умер на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте театра Et Cetera.
МИР 24 11:25
Общество

Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий

В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:35
Футбол

Фабио Гроссо стал главным тренером «Брешии»

После десяти матчей «Брешия» имеет в активе семь очков и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Серии А. Ранее Гроссо был главным тренером «Бари» и «Вероны», а также тренировал молодежную команду «Ювентуса».
Нева Спорт 09:47
Политика

Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Футбол

Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов

Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд.
Газета.Ru 10:18
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Газета.Ru 05:16
Общество

Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма из-за бомбы

Помимо Джоли и Мэддена, в ленте снимаются Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Брайан Тайри Генри.
Lenta.ru 07:28
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Экономика

Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет

"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Музыка

Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра

Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ вчера в 14:20
Происшествия

СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет обнародовал видеокадры произошедшего 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, где было совершено убийство шестилетнего мальчика.
РБК 03:33
Общество

Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка

Известия 07:59
Общество

Эксперты: Россия не сможет отказаться от транзита газа через Украину

России не удастся миновать территорию Украины для экспорта газа при сохранении спроса на «голубое топливо» в Европе к 2035 году, и полный отказ от транзита через украинскую территорию будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок.
Росбалт 09:15
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной

55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru вчера в 07:22
Армия и оружие

Почему «Булава» не может летать на запад

Атомные подводные лодки стратегического назначения проекта 955А «Борей-А», с которых производится запуск ракеты, строятся в Архангельской области на заводе «Севмаш», поэтому испытания удобнее проводить возле завода-производителя, чтобы при необходимости оперативно направить субмарину в док для устранения недостатков.
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Футбол

Де Лигт не поможет «Ювентусу» в матче с «Локомотивом» в Москве

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт не сыграет с московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 08:03
Транспорт

Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Общество

Анджелина Джоли: «Мои дети прошли через многое»

В новом интервью для издания Harper's Bazaar 44-летняя актриса поделилась своими мыслями о воспитании и развитии детей, самовыражении и исследовании мира.
ГЛАС.RU 11:02
Происшествия

Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни

Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.
Ведомости 08:16
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